تونس فنزويلا : سعي لضبط برنامج تنفيذي مشترك في مجالات التبادل الأكاديمي والثقافي بين البلدين

Vendredi 03 Mai 2019
باب نات - استقبل وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين صباح اليوم الجمعة 3 ماي 2019 بمقر الوزارة سفير فنزويلا بتونس “كارلوس فيو أسيفيدو” Carlos Feo Acevedo للتباحث حول سب تنفيذ برنامج ثقافي مشترك بين البلدين.
وثمّن الوزير هذه الزيارة التي سيضبط من خلالها برنامج تنفيذي للتبادل الثقافي بين البلدين معربا عن حرص تونس على الانفتاح الفكري والثقافي الذي يزكّي روح المبادرة وحب الاطلاع على ثقافات وفنون العالم.
من جهته عبّر سفير فنزويلا عن تحمّس بلده لدعم التبادل الثقافي بين تونس وفنزويلا وتعزيز سبل الشراكة في مجال التكوين الأكاديمي في مجال الموسيقى ، والمشاركة في التظاهرات الفنية الكبرى والتعاون في مجالات التراث والفن التشكيلي والآداب والسينما ..
وثمّن الوزير هذه الزيارة التي سيضبط من خلالها برنامج تنفيذي للتبادل الثقافي بين البلدين معربا عن حرص تونس على الانفتاح الفكري والثقافي الذي يزكّي روح المبادرة وحب الاطلاع على ثقافات وفنون العالم.
من جهته عبّر سفير فنزويلا عن تحمّس بلده لدعم التبادل الثقافي بين تونس وفنزويلا وتعزيز سبل الشراكة في مجال التكوين الأكاديمي في مجال الموسيقى ، والمشاركة في التظاهرات الفنية الكبرى والتعاون في مجالات التراث والفن التشكيلي والآداب والسينما ..
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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