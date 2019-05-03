وزارة الشؤون الاجتماعية تستعد لإطلاق بوابة الكترونية تفاعلية لفائدة التونسيين بالخارج والمهاجرين المقيمين في تونس

Vendredi 03 Mai 2019
وات - تنكب وزارة الشؤون الاجتماعية على التحضير لإطلاق بوابة الكترونية تفاعلية تعنى بقضايا المهاجرين التونسيين بالخارج والمهاجرين المقيمين في تونس، وفق ما أفادت به كاهية مدير بالإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بملف الهجرة بالوزارة صبرة الطرابلسي.
وقالت الطرابلسي في تصريح لـ(وات)، على هامش ندوة وطنية بعنوان "نحو قوانين وسياسات وممارسات تتطابق مع التزامات تونس في مجال حقوق الإنسان" انعقدت، اليوم الجمعة، إن وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم حاليا بجمع المعطيات وصياغة كراس الشروط لإصدار طلب عروض لإنجاز هذه البوابة الالكترونية.
وستمكّن هذه البوابة التفاعلية، التونسيين المقيمين بالخارج والمهاجرين المقيمين بتونس من تقديم عرائضهم على الخط والاستفسار عن الحلول اللازمة لمشاكلهم العالقة سواء المتعلقة بالضمان الاجتماعي أو بملفات إقامتهم فضلا عن الاطلاع على التشريعات الجديدة المتعلقة بالهجرة، وفق ذات المسؤولة.
وقالت الطرابلسي في تصريح لـ(وات)، على هامش ندوة وطنية بعنوان "نحو قوانين وسياسات وممارسات تتطابق مع التزامات تونس في مجال حقوق الإنسان" انعقدت، اليوم الجمعة، إن وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم حاليا بجمع المعطيات وصياغة كراس الشروط لإصدار طلب عروض لإنجاز هذه البوابة الالكترونية.
وستمكّن هذه البوابة التفاعلية، التونسيين المقيمين بالخارج والمهاجرين المقيمين بتونس من تقديم عرائضهم على الخط والاستفسار عن الحلول اللازمة لمشاكلهم العالقة سواء المتعلقة بالضمان الاجتماعي أو بملفات إقامتهم فضلا عن الاطلاع على التشريعات الجديدة المتعلقة بالهجرة، وفق ذات المسؤولة.
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Par:essoltan (France )
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