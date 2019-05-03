بـلاغ مروري بمناسبة عطلة نصف الثلاثي الثالث لسنة 2019

Vendredi 03 Mai 2019
باب نات - بمناسبة عطلة نصف الثلاثي الثالث المدرسية لسنة 2019، تعلم إدارة حرس المرور بالإدارة العامة للحرس الوطني أن عديد الطرقات ستشهد كثافة في حركة المرور خاصة في التواريخ والأوقات التالية:
يوم السبت 04 ماي 2019 بداية من الساعة 12:00 إلى غاية الساعة 24:00.
يوم الأحد 05 ماي 2019 بداية من الساعة 12:00 إلى غاية الساعة 24:00.
يوم الأحد 12 ماي 2019 بداية من الساعة 12:00 إلى غاية الساعة 24:00.
لذلك فإن الدعوة موجهة إلى مستعملي الطريق لاتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة وذلك بـ:
عدم الإفراط في السرعة.
عدم نقل ركاب في وسيلة غير معدة للغرض.
الإمتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.
تجنب إستعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.
ضرورة إستعمال حزام الأمان.
الإنتباه عند شق الطريق من طرف المترجلين.
عدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرؤية عن السائق.
هذا وقد تم وضع كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإرشادهم ومساعدتهم ويمكنهم عند الضرورة الإتصال بهواتف النجدة التالية:
* 193 الحرس الوطني.
* المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني على الرقم :71960448.
يوم السبت 04 ماي 2019 بداية من الساعة 12:00 إلى غاية الساعة 24:00.
يوم الأحد 05 ماي 2019 بداية من الساعة 12:00 إلى غاية الساعة 24:00.
يوم الأحد 12 ماي 2019 بداية من الساعة 12:00 إلى غاية الساعة 24:00.
لذلك فإن الدعوة موجهة إلى مستعملي الطريق لاتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة وذلك بـ:
عدم الإفراط في السرعة.
عدم نقل ركاب في وسيلة غير معدة للغرض.
الإمتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.
تجنب إستعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.
ضرورة إستعمال حزام الأمان.
الإنتباه عند شق الطريق من طرف المترجلين.
عدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرؤية عن السائق.
هذا وقد تم وضع كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإرشادهم ومساعدتهم ويمكنهم عند الضرورة الإتصال بهواتف النجدة التالية:
* 193 الحرس الوطني.
* المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني على الرقم :71960448.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:36
|19:11
|16:03
|12:23
|05:23
|03:44
|
20°
|21°
|% 82
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|21°-15
|20°-14
|21°-13
|19°-11
|25°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 61 964) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 936) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 113) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 48 941) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 323) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 409) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 357) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 641) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 304) عبير موسى امام القضاء
( 37 843) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 36 375) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 303) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 32 230) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 32 079) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 30 556) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 30 310) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 984) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 194) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
( 29 026) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 366) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
Par:ftouh (Tunisia )
Sur: أكثر من 1000 طن من التمور بأسعار تفاضلية خلال شهر رمضان