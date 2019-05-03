بـلاغ مروري بمناسبة عطلة نصف الثلاثي الثالث لسنة 2019

Vendredi 03 Mai 2019



باب نات

- بمناسبة عطلة نصف الثلاثي الثالث المدرسية لسنة 2019، تعلم إدارة حرس المرور بالإدارة العامة للحرس الوطني أن عديد الطرقات ستشهد كثافة في حركة المرور خاصة في التواريخ والأوقات التالية:يوم السبت 04 ماي 2019 بداية من الساعة 12:00 إلى غاية الساعة 24:00.يوم الأحد 05 ماي 2019 بداية من الساعة 12:00 إلى غاية الساعة 24:00.يوم الأحد 12 ماي 2019 بداية من الساعة 12:00 إلى غاية الساعة 24:00.لذلك فإن الدعوة موجهة إلى مستعملي الطريق لاتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة وذلك بـ:عدم الإفراط في السرعة.عدم نقل ركاب في وسيلة غير معدة للغرض.الإمتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.تجنب إستعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.ضرورة إستعمال حزام الأمان.الإنتباه عند شق الطريق من طرف المترجلين.عدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرؤية عن السائق.هذا وقد تم وضع كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإرشادهم ومساعدتهم ويمكنهم عند الضرورة الإتصال بهواتف النجدة التالية:* 193 الحرس الوطني.* المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني على الرقم :71960448.