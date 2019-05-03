الطبوبي: الهيمنة ''الوشيكة'' للصناعة الرقمية تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في مفهوم العمل ومضمونه وطريقة تنظيمه

Vendredi 03 Mai 2019



وات

- أكد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الجمعة بالعاصمة على أن الهيمنة "الوشيكة " للصناعة الرقمية تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في مفهوم العمل ومضمونه وطريقة تنظيمه.وبين الطبوبي خلال ندوة ثلاثية حول مناقشة تقرير اللجنة الدولية رفيعة المستوى حول مستقبل العمل عقدت بالعاصمة أن هناك شبه إجماع على أن الصناعة الرقمية سوف تخلف آثارا صادمة غير مسبوقة على سوق الشغل خاصة و أنها ستعوض العديد من الأنشطة المألوفة والمؤسسات القائمة.وأكد على ضرورة أن يستعد الشركاء الاجتماعيون للتطورات وللمستجدات المتعلقة بمستقبل العمل عبر إخضاع أساليب عملهم ونظم إدارتهم ونطاق تدخلهم وطريقة تفكيرهم ومقارباتهم إلى المراجعة والتقويم وهي محاور يمكن أن تدرج في جدول أعمال المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.وشدد رئيس المنظمة الشغيلة على أن ذلك يفرض على النقابيين التخفيض في ساعات العمل وتطوير فرص التكوين والتعلم بشكل يساعد على تحيين المسار المهني والتشغيلية مبينا أن الأمر يتعلق بإعادة تصور العمل حتى يكون محررا أكثر وموفرا للصحة وللكرامة وللحرية.وطالب بإعادة التفكير في دور المدرسة ومناهج التعليم حتى تكون قادرة على تكوين أجيال تتميز بكفاءة عالية ولها القدرة على التكيف مع التحولات السريعة لسوق الشغل وحتى لا يزداد عدد العاطلين عن العمل في المستقبل وخاصة حاملي الشهادات العليا.