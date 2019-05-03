تواصل هبوب رياح قوية الى قوية جدا بالجنوب

Vendredi 03 Mai 2019
وات - يتواصل هبوب رياح قوية إلى قوية جدا بالجنوب، الجمعة، حيث تتراوح سرعتها بين 50 و70 كلم/ س.
وتكون مثيرة للرمال والأتربة مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 300 مترا، خاصة بولايتي مدنين وتطاوين، وذلك وفق نشرة متابعة للوضع الجوي للمعهد الوطني للرصد الجوي.
وتكون مثيرة للرمال والأتربة مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 300 مترا، خاصة بولايتي مدنين وتطاوين، وذلك وفق نشرة متابعة للوضع الجوي للمعهد الوطني للرصد الجوي.
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Par:ftouh (Tunisia )
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