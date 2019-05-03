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تواصل هبوب رياح قوية الى قوية جدا بالجنوب

Vendredi 03 Mai 2019

Vendredi 03 Mai 2019
وات - يتواصل هبوب رياح قوية إلى قوية جدا بالجنوب، الجمعة، حيث تتراوح سرعتها بين 50 و70 كلم/ س.

وتكون مثيرة للرمال والأتربة مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 300 مترا، خاصة بولايتي مدنين وتطاوين، وذلك وفق نشرة متابعة للوضع الجوي للمعهد الوطني للرصد الجوي.


  
  
     
  
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