تواصل هبوب رياح قوية الى قوية جدا بالجنوب

Vendredi 03 Mai 2019



وات

- يتواصل هبوب رياح قوية إلى قوية جدا بالجنوب، الجمعة، حيث تتراوح سرعتها بين 50 و70 كلم/ س.وتكون مثيرة للرمال والأتربة مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 300 مترا، خاصة بولايتي مدنين وتطاوين، وذلك وفق نشرة متابعة للوضع الجوي للمعهد الوطني للرصد الجوي.