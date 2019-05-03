Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Safini-Marra  

دليلة مصدق : إستطلاعات رأي خاصة تؤكد أن الشاهد ''بعيد جدا'' عن المرتبة الأولى في نوايا التصويت للرئاسية

Vendredi 03 Mai 2019

Vendredi 03 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - قالت الإعلامية دلية مصدق وكرونيكوز برنامج "موزاييك +" في حلقته التي بثت أمس الخميس 2 ماي 2019 على أمواج إذاعة موزاييك أف ام بأنها قد اطلعت على دراسات إستطلاعات رأي غربية و صفتها بالخاصة و غير المنشورة ،أكدت أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعيد جدا عن المراتب الأولى في نوايا التصويت للإنتخابات الرئاسية و ذلك بعكس نتائج إستطلاعات الرأي المحلية كما قالت مصدّق بأنها لا تريد التعليق حول هذا الموضوع لأن ذلك قد لا يروق للبعض
يذكر أن مؤسسة أمرود كونسولتينغ كانت قد نشرت يوم أمس نتائج إستطلاع رأي خاصة بالرئاسية تصدرها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنسبة 9%


  
  
     
  
cadre-93f97762c9d960dda0b387a4bd642dec-2019-05-03 14:30:06






0 de 0 commentaires pour l'article 181727



En continu

الجمعة 03 ماي 2019 | 27 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:36 19:11 16:03 12:23 05:23 03:44
20°
 21° % 82 :الرطــوبة
تونــس 15°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
21°-1520°-1421°-1319°-1125°-14
  • Avoirs en devises
    12716,0

  • (2 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,35200 DT        1$ =2,99800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 mai)   216,7 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556900431|181727 7014|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires