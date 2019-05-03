دليلة مصدق : إستطلاعات رأي خاصة تؤكد أن الشاهد ''بعيد جدا'' عن المرتبة الأولى في نوايا التصويت للرئاسية

Vendredi 03 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - قالت الإعلامية دلية مصدق وكرونيكوز برنامج "موزاييك +" في حلقته التي بثت أمس الخميس 2 ماي 2019 على أمواج إذاعة موزاييك أف ام بأنها قد اطلعت على دراسات إستطلاعات رأي غربية و صفتها بالخاصة و غير المنشورة ،أكدت أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعيد جدا عن المراتب الأولى في نوايا التصويت للإنتخابات الرئاسية و ذلك بعكس نتائج إستطلاعات الرأي المحلية كما قالت مصدّق بأنها لا تريد التعليق حول هذا الموضوع لأن ذلك قد لا يروق للبعض
يذكر أن مؤسسة أمرود كونسولتينغ كانت قد نشرت يوم أمس نتائج إستطلاع رأي خاصة بالرئاسية تصدرها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنسبة 9%
يذكر أن مؤسسة أمرود كونسولتينغ كانت قد نشرت يوم أمس نتائج إستطلاع رأي خاصة بالرئاسية تصدرها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنسبة 9%
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur:هل تعصف الانتخابات الرئاسية بأسطورة الانضباط النهضاوي !