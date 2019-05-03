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القطّي يغازل الإمارات عبر موقع ''إرم نيوز'' : تجربة التوافق مع النهضة كانت ''مريرة'' و هي اليوم الحلقة الأضعف في المشهد

Vendredi 03 Mai 2019

Vendredi 03 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - في حوار له مع موقع إرم نيوز الإماراتي و الذي نشر تحت عنوان أمين عام ”نداء تونس“ يهاجم نجل السبسي ويصفه بـ“الانقلابي“ .
إعتبر عبد العزيز القطي الأمين العام لنداء تونس "شق الحمامات" بأن تجربة الحكم التوافقي مع حركة النهضة الإسلامية كانت "مريرة " مؤكدا ان الحزب قد قرر وفق مخرجات مؤتمره عدم التحالف مع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية .

كما وصف القطي حافظ قايد السبسي بالإنقلابي معتبرا أنه يقود مجموعة من "جرحى الإنتخابات" داعيا رئيس الجمهورية التدخل لحلحلة الأزمة.

و عن مرشح نداء تونس في الإنتخابات الرئاسية قال عبد العزيز القطي بأن المرشح الطبيعي هو الباجي قايد السبسي و إذا رفض ذلك فإن مؤسسات الحزب ستختار مرشحا آخر.

  
  
     
  
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