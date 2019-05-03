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بنزرت: عملية بيضاء تحاكي التدخل لإطفاء حريق غابي بمنطقة الناظور

Vendredi 03 Mai 2019

Vendredi 03 Mai 2019
وات - في إطار الاستعداد للموسم الصيفي، نظّمت مصالح الحماية المدنية ببنزرت، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع المندوبية التنمية الفلاحية وادارة الغابات وبقية المصالح المتداخلة المنضوية تحت لواء اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة عملية بيضاء تحاكي إطفاء حريق غابي بمنطقة الناظور من معتمدية بنزرت الشمالية.

وأوضح المدير الجهوي للحماية المدنية، العميد خميس بن علي، في تصريح لمراسل (وات)، أن سيناريو العملية البيضاء تمثل في نشوب حريق هائل بمنطقة الناظور الغابية تسبب في التهام النيران لمساحات واسعة من النسيج الغابي وايضا حصول حالات اختناق في صفوف المتساكنين بالجوار، الامر الذي تطلب تفعيل مخطط النجدة المحلي والجهوي واستنفار مختلف الاليات والمصالح بالتوازي مع تركيز مركز طبي وعملياتي ميداني متقدم.


وبيّن أن التمرين التطبيقي كان ناجحا واثبت استعداد مختلف المصالح للتدخل لدى حدوث اي طارئ، داعيا بالمناسبة عموم المواطنين والمصالح للتواصل مع اللجنة ومصالح الحماية المدنية بشأن اتخاذ ما يجب من احتياطات للتوقي من الحرائق وخاصة رد الفعل السريع لدى نشوب اي حريق.
يشار إلى أن العملية البيضاء التطبيقية انتظمت تحت إشراف رئيس اللجنة والي بنزرت، محمد قويدر، وبمشاركة مختلف المصالح من حماية مدنية وولاية ومعتمدية وبلدية وادارات جهوية للتنمية الفلاحية وغابات وصحة، وحرس،وامن وطنيين، وتجهيز.

  
  
     
  
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