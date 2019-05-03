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المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يعقد اجتماعه الدوري يومي 4 و 5 ماي 2019 بالمهدية

Vendredi 03 Mai 2019

Vendredi 03 Mai 2019
وات - أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الجمعه، انه سيعقد الاجتماع الدوري الثالث لمجلسه المركزي يومي السبت والأحد 4 و 5 ماي 2019 بالمهدية .
وأضاف الاتحاد، في بلاغ له ، أن المجلس سيتنظر في عديد المحاور من بينها المخطط الاستراتيجي للاتحاد 2018-2023 في صيغته النهائية والمصادقة عليه الى جانب النظر في مشاركة الاتحاد في الانتخابات التشريعية القادمة .

وسيبحث المشاركون ، في الاجتماع، الوضع الفلاحي العام والمستجدات الراهنة التي تشهدها مختلف منظومات الانتاج وتحركات هياكل الاتحاد وفق نص البلاغ.



  
  
     
  
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