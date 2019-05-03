التوقيت الاداري خلال شهر رمضان

Vendredi 03 Mai 2019



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- افادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الجمعة ان توقيت العمل بالادرات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية سيكون خلال شهر رمضان المعظم لسنة 2019 الموافق ل1440 هجري على النحو التالي .من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية والنصف بعد الزوالمن الساعة السابعة والنصف صباحا الى الساعة الواحدة بعد الزوال