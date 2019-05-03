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التوقيت الاداري خلال شهر رمضان

Vendredi 03 Mai 2019

Vendredi 03 Mai 2019
وات - افادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الجمعة ان توقيت العمل بالادرات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية سيكون خلال شهر رمضان المعظم لسنة 2019 الموافق ل1440 هجري على النحو التالي .

ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس
من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال


يوم الجمعة
من الساعة السابعة والنصف صباحا الى الساعة الواحدة بعد الزوال

  
  
     
  
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