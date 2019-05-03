الكاف المدينة تشهد تساقط امطار بلغت كمياتها 22 مليمتر خلال 24 ساعة الماضية

Vendredi 03 Mai 2019



وات

- شهدت منطقة الكاف المدينة تساقط أمطار بلغت كمياتها ، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 22 مليمترا في وقت سجلت فيه محطات الأمطار بعدد من الولايات تساقط كميات أقل توزعت وفق البيانات التالية :*ولاية بنزرت سيدي أحمد 2 بنزرت الميناء 1 بنزرت المدينة 1 * ولاية نابل نابل 1 * ولاية باجة باجة المحطة 2 باجة المدنية 1 وسد كساب 2 * ولاية جندوبة جندوبة 2 طبرقة 1 عين دراهم 3 فرنانة 7 بني مطير 3 بوسالم 2 سد بوهرتمة 5 غار الدماء 1 * ولاية الكاف كاف المحطة 6 كاف المدينة 22 السرس 3 نبر 3 وادي ملاق 3 الطويرف 16 الساقية 13 * ولاية سليانة سليانة المحطة 1 قعفور 4 الكريب 4 بوريس 2 * ولاية القصرين تالة 1