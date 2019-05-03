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مصالح الديوانة تحجز بالمنستير سجائر الكترونية وسوائل مهربة ناهزت قيمتها 400 الف دينار

Vendredi 03 Mai 2019

Vendredi 03 Mai 2019
وات - عثرت فرقة الحرس الديواني بالمنستير، على كميات كبيرة من السجائر الألكترونية والسوائل والكماليات الخاصة بها المهربة قدرت قيمتها بحوالي 400 الف دينار معدة للتوزيع على مراحل بالاسواق الموازية.

وأكدت الادارة العامة للديوانة ، في بلاغ لها، ان المصالح المختصة للحرس الديواني تواصل التحقيق للتعرف على مصادر البضاعة المحجوزة علما وان العملية تمت بعد الحصول على معلومات مؤكدة حول توفر معلومات حول توفر هذه البضائع المهربة.



  
  
     
  
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