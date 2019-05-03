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جلسة عامة لتوجيه اسئلة شفاهية لوزير الفلاحة... غياب سمير الطيب يثير حفيظة النواب

Vendredi 03 Mai 2019

Vendredi 03 Mai 2019
وات - انطلقت صباح الجمعة، بمجلس نواب الشعب بقصر باردو جلسة عامة مخصصة لتوجيه اسئلة شفاهية الى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب الذي تغيب عن الجلسة وحضر بدله كاتب الدولة للموارد المائية، عبد الله الرابحي.

وقد أثار غياب الطيب حفيظة النائب، محمد رمزي خميس، أول المبادرين بالاسئلة، الذي اعتبر ان هذا الغياب لا يعد الاول من نوعه "بل ان الطيب دأب على ذلك".
وقال ان طلب توجيه السؤال الى الوزير تم منذ شهر جانفي 2019 معتبرا ان ما قام به الوزير يدل على عدم احترام المجلس "وان كان هروبا فهو جبن وان كان استهتارا، فالمجلس اكبر من ذلك".


  
  
     
  
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