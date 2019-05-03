لتنقية الأجواء وإنجاح السنة الجامعية .. مجلس الجامعات يتخذ قرارات من بينها رفع إجراء الإيقاف التحفظي لأجور الأساتذة الجامعيين

Vendredi 03 Mai 2019
وات - قرر مجلس الجامعات، المنعقد الخميس، رفع إجراء الإيقاف التحفظي لأجور الأساتذة الجامعيين، " بهدف تنقية الأجواء وضمانا لحقوق جميع الأطراف وخاصة الطلبة"، وفق ما جاء في بلاغ أصدره مساء اليوم.
ودعا المجلس، وفق ذات بلاغ ، " كل الأساتذة الذين امتنعوا عن القيام بمهامهم التقييمية إلى آداء واجباتهم المهنية واحترام الآجال المحددة لإيداع مواضيع الامتحانات وإرجاع الأعداد".
كما قرر إبقاء مجلس الجامعات في حالة انعقاد لمتابعة الأوضاع وانجاح السنة الجامعية الحالية ويطلب من المؤسسات الجامعية مده بروزنامة الامتحانات في أجل أقصاه 11 ماي2019.
وتم أيضا إقرار عقد ندوة العمداء والمديرين لإنجاح السنة الجامعية بتاريخ 13 ماي 2019.
وذكر المجلس أنه في حالة عدم الاستجابة سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتمكين الطلبة من إجراء امتحاناتهم في ظروف ملائمة وفي أقرب الآجال.
ودعا المجلس كل الأطراف المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية وتغليب مصلحة الطلبة وطمأنة الأولياء والمحافظة على مصداقية الجامعة العمومية والإسهام، كل من موقعه، في إنهاء السنة الجامعية في ظروف مقبولة.
وجاء في ذات البلاغ أن اجتماع مجلس الجامعات، المنعقد برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يأتي في إطار متابعة المستجدات التي شهدتها الساحة الجامعية وخاصة تعطيل سير الامتحانات في بعض المؤسسات الجامعية وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية القاضي برفض مطلب إلغاء قرار إيقاف صرف الأجور، و"لضرورة إنجاح السنة الجامعية واستكمال الامتحانات وهو واجب وطني ومسؤولية قانونية وأخلاقية لا محيد عنها"، بحسب نص البلاغ.
ودعا المجلس، وفق ذات بلاغ ، " كل الأساتذة الذين امتنعوا عن القيام بمهامهم التقييمية إلى آداء واجباتهم المهنية واحترام الآجال المحددة لإيداع مواضيع الامتحانات وإرجاع الأعداد".
كما قرر إبقاء مجلس الجامعات في حالة انعقاد لمتابعة الأوضاع وانجاح السنة الجامعية الحالية ويطلب من المؤسسات الجامعية مده بروزنامة الامتحانات في أجل أقصاه 11 ماي2019.
وتم أيضا إقرار عقد ندوة العمداء والمديرين لإنجاح السنة الجامعية بتاريخ 13 ماي 2019.
وذكر المجلس أنه في حالة عدم الاستجابة سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتمكين الطلبة من إجراء امتحاناتهم في ظروف ملائمة وفي أقرب الآجال.
ودعا المجلس كل الأطراف المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية وتغليب مصلحة الطلبة وطمأنة الأولياء والمحافظة على مصداقية الجامعة العمومية والإسهام، كل من موقعه، في إنهاء السنة الجامعية في ظروف مقبولة.
وجاء في ذات البلاغ أن اجتماع مجلس الجامعات، المنعقد برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يأتي في إطار متابعة المستجدات التي شهدتها الساحة الجامعية وخاصة تعطيل سير الامتحانات في بعض المؤسسات الجامعية وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية القاضي برفض مطلب إلغاء قرار إيقاف صرف الأجور، و"لضرورة إنجاح السنة الجامعية واستكمال الامتحانات وهو واجب وطني ومسؤولية قانونية وأخلاقية لا محيد عنها"، بحسب نص البلاغ.
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