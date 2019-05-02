إحباط عملية تهريب جديدة لمواد مخدرة بمطار تونس قرطاج

Jeudi 02 Mai 2019
باب نات - نجحت مصالح الديوانة ظهر اليوم الخميس 02 ماي 2019 في إحباط عملية جديدة لتهريب كبسولات من القنب الهندي حاول مسافر مغربي قادم من مطار الدار البيضاء تمريرها داخل أحشاءه.
وبحسب بلاغ للديوانة تتمثل تفاصيل العملية في الإشتباه في المسافر المذكور عند تقدمه إلى أروقة التفتيش الديواني و بإخضاعه للتفتيش الدقيق و الإستنطاق اعترف بأنه قام بابتلاع 17 كبسولة من مخدّر القنب الهندي (تمرة) تزن حوالي 95 غرام كما صرّح بأنّ مسافرين آخرين من نفس الجنسية كانا يرافقانه على نفس الرحلة ينقلان كذلك كمية من نفس المادة المخدرة.
تمّ تحرير محضر حجز في الغرض و الإحتفاظ بالمسافرين المشتبه فيهم و إحالتهم إلى إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال إجراءات البحث و التتبع.
اقرأ أيضا: مطار قرطاج: حجز 46 '' كبسولة'' من ''الزطلة'' ابتلعتها مسافرة تونسية قادمة من الدار البيضاء
وبحسب بلاغ للديوانة تتمثل تفاصيل العملية في الإشتباه في المسافر المذكور عند تقدمه إلى أروقة التفتيش الديواني و بإخضاعه للتفتيش الدقيق و الإستنطاق اعترف بأنه قام بابتلاع 17 كبسولة من مخدّر القنب الهندي (تمرة) تزن حوالي 95 غرام كما صرّح بأنّ مسافرين آخرين من نفس الجنسية كانا يرافقانه على نفس الرحلة ينقلان كذلك كمية من نفس المادة المخدرة.
تمّ تحرير محضر حجز في الغرض و الإحتفاظ بالمسافرين المشتبه فيهم و إحالتهم إلى إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال إجراءات البحث و التتبع.
اقرأ أيضا: مطار قرطاج: حجز 46 '' كبسولة'' من ''الزطلة'' ابتلعتها مسافرة تونسية قادمة من الدار البيضاء
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:35
|19:10
|16:03
|12:23
|05:24
|03:45
|
18°
|18°
|% 68
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|18°-17
|23°-16
|20°-14
|21°-13
|21°-12
Follow @babnet_Tunisie
( 61 885) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 906) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 091) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 48 927) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 289) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 396) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 340) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 622) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 277) عبير موسى امام القضاء
( 37 648) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 36 358) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 34 071) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 299) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 31 883) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 649) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 30 206) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 981) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 295) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 29 017) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 872) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:MedTunisie ( )
Sur: انتخاب حسونة الناصفي أمينا عاما لحركة مشروع تونس