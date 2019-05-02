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إحباط عملية تهريب جديدة لمواد مخدرة بمطار تونس قرطاج

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
باب نات - نجحت مصالح الديوانة ظهر اليوم الخميس 02 ماي 2019 في إحباط عملية جديدة لتهريب كبسولات من القنب الهندي حاول مسافر مغربي قادم من مطار الدار البيضاء تمريرها داخل أحشاءه.

وبحسب بلاغ للديوانة تتمثل تفاصيل العملية في الإشتباه في المسافر المذكور عند تقدمه إلى أروقة التفتيش الديواني و بإخضاعه للتفتيش الدقيق و الإستنطاق اعترف بأنه قام بابتلاع 17 كبسولة من مخدّر القنب الهندي (تمرة) تزن حوالي 95 غرام كما صرّح بأنّ مسافرين آخرين من نفس الجنسية كانا يرافقانه على نفس الرحلة ينقلان كذلك كمية من نفس المادة المخدرة.


تمّ تحرير محضر حجز في الغرض و الإحتفاظ بالمسافرين المشتبه فيهم و إحالتهم إلى إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال إجراءات البحث و التتبع.

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