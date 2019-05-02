رئيس الBAD: حجم استثمارات البنك الافريقي للتنمية في تونس بلغت 1.4 مليار دولار

Jeudi 02 Mai 2019
باب نات - استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدار الضيافة بقرطاج رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينويمي أدسينا والوفد المرافق له.
وفي تصريح صحفي بعد هذا اللقاء عبّر رئيس البنك الافريقي للتنمية عن سعادته بوجوده في تونس لاول مرة منذ توليه رئاسة البنك معتبرا ان لقاءه برئيس الحكومة كان فرصة للتعبير عن وقوف البنك الى جانب الحكومة التونسية منذ اكثر من 55 سنة ومؤكدا في ذات السياق بان تونس تبقى الشريك المفضل للبنك الافريقي للتنمية.
كما أفاد ضيف تونس بانه اعطى فكرة ضافية لرئيس الحكومة عن حجم استثمارات البنك الافريقي للتنمية في تونس والتي بلغت 1.4مليار دولار في عدة مجالات مثل الطاقة والنقل والاتصالات والمياه والتكنولوجيا... مؤكدا بان البنك سيبقى وفيا لتونس وسيصاحبها في وضع استراتيجتها من اجل التقدم والرقي.
واعتبر رئيس البنك الافريقي للتنمية بان موضوع الشباب كان من بين المواضيع الهامة التي تم التطرق لها واكد في هذا السياق بان البنك خصّص ميزانية هامة من اجل مساعدة تونس على خلق مواطن شغل للشباب كما تطرقنا الى ضرورة العمل على توفير بنية اساسية في المناطق الريفية لمساعدة الفلاحين على خلق مناطق سقوية هامة تعطي دفعة جديدة للقطاع الفلاحي واخيرا ضرورة توفير مناخ جيد لرجال الاعمال حتى تستطيع تونس جلب العديد من المستثمرين الاجانب.
وفي تصريح صحفي بعد هذا اللقاء عبّر رئيس البنك الافريقي للتنمية عن سعادته بوجوده في تونس لاول مرة منذ توليه رئاسة البنك معتبرا ان لقاءه برئيس الحكومة كان فرصة للتعبير عن وقوف البنك الى جانب الحكومة التونسية منذ اكثر من 55 سنة ومؤكدا في ذات السياق بان تونس تبقى الشريك المفضل للبنك الافريقي للتنمية.
كما أفاد ضيف تونس بانه اعطى فكرة ضافية لرئيس الحكومة عن حجم استثمارات البنك الافريقي للتنمية في تونس والتي بلغت 1.4مليار دولار في عدة مجالات مثل الطاقة والنقل والاتصالات والمياه والتكنولوجيا... مؤكدا بان البنك سيبقى وفيا لتونس وسيصاحبها في وضع استراتيجتها من اجل التقدم والرقي.
واعتبر رئيس البنك الافريقي للتنمية بان موضوع الشباب كان من بين المواضيع الهامة التي تم التطرق لها واكد في هذا السياق بان البنك خصّص ميزانية هامة من اجل مساعدة تونس على خلق مواطن شغل للشباب كما تطرقنا الى ضرورة العمل على توفير بنية اساسية في المناطق الريفية لمساعدة الفلاحين على خلق مناطق سقوية هامة تعطي دفعة جديدة للقطاع الفلاحي واخيرا ضرورة توفير مناخ جيد لرجال الاعمال حتى تستطيع تونس جلب العديد من المستثمرين الاجانب.
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Par:MedTunisie ( )
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