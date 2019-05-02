وزارة الصحة تسحب كافة دفوعات الأدوية ''تاكروليميس'' 5 مغ و1

Jeudi 02 Mai 2019
وات - قررت وزارة الصحة التعليق المؤقت لرخص ترويج وسحب كافة دفوعات الأدوية "تاكروليميس" 5 مغ و1 المصنعة من طرف مخبر ميديس، وذلك في بلاغ لها اليوم الخميس.
وأضافت الوزارة، أنه تم اتخاذ هذا الاجراء بعد أخذ رأي اللجنة الفنية للاختصاصات الصيدلانية الذي يندرج في إطار متابعة القرار المتعلق بالتدقيق في ملفات طلب الحصول على تراخيص ترويج أدوية.
ويندرج ذات الإجراء في إطار متابعة تقييم ملفات طلبات الحصول على تراخيص ترويج أدوية لفائدة مخابر أدوية محلية والتي تتضمن معطيات فنية متعلقة بالتكافؤ الحيوي (Bioéquivalence) صادرة عن هيكل أجنبي لحين قيام المخابر المعنية بدراسات تكافؤ حيوي جديدة لدى هيكل تجارب سريرية معتمدة.
وأكدت الوزارة، على أن هذا السحب وقائي وقد قامت الصيدلية المركزية بتوفير الدواء المثيل للمرضى، داعية، كافة المرضى للاتصال بالأطباء المباشرين لهم، مشيرة، الى أن السلطة القضائية تتابع جميع الملفات في هذا الشأن دون تقديم مزيد من التوضيحات.
وأضافت الوزارة، أنه تم اتخاذ هذا الاجراء بعد أخذ رأي اللجنة الفنية للاختصاصات الصيدلانية الذي يندرج في إطار متابعة القرار المتعلق بالتدقيق في ملفات طلب الحصول على تراخيص ترويج أدوية.
ويندرج ذات الإجراء في إطار متابعة تقييم ملفات طلبات الحصول على تراخيص ترويج أدوية لفائدة مخابر أدوية محلية والتي تتضمن معطيات فنية متعلقة بالتكافؤ الحيوي (Bioéquivalence) صادرة عن هيكل أجنبي لحين قيام المخابر المعنية بدراسات تكافؤ حيوي جديدة لدى هيكل تجارب سريرية معتمدة.
وأكدت الوزارة، على أن هذا السحب وقائي وقد قامت الصيدلية المركزية بتوفير الدواء المثيل للمرضى، داعية، كافة المرضى للاتصال بالأطباء المباشرين لهم، مشيرة، الى أن السلطة القضائية تتابع جميع الملفات في هذا الشأن دون تقديم مزيد من التوضيحات.
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Par:lahache (Tunisia )
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