انتخاب حسونة الناصفي أمينا عاما لحركة مشروع تونس

Jeudi 02 Mai 2019
وات - تم اليوم الخميس انتخاب حسونة الناصفي أمينا عاما لحزب حركة مشروع تونس، خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، وذلك بعد أن أصبح محسن مرزوق رئيسا للحركة.
وأكد حسونة الناصفي، رئيس كتلة حركة مشروع تونس بالبرلمان، لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أنه جرى اليوم انتخابه أمينا عاما للحركة.
من جهتها، أفادت النائبة بكتلة حركة مشروع تونس، خولة بن عائشة، في تصريح لـ(وات)، بأن اجتماع المكتب السياسي للحزب، أفضى أيضا إلى تكليف خالد بن سعد بمهمة الناطق الرسمي باسم الحزب، خلفا لحسونة الناصفي.
وقد تناول الاجتماع، وفق نفس المصدر، مسألة انتخاب أمين عام للحركة طبقا لقرار المجلس المركزي المنعقد يوم 19 أفريل المنقضي والذي تم خلاله تنقيح النظام الداخلي باستحداث خطة رئيس للحزب ( تولاها محسن مرزوق).
كما تناول الوضع السياسي العام واستعدادات الحركة للمحطات الانتخابية المقبلة والأنشطة المبرمجة للحركة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد حسونة الناصفي، رئيس كتلة حركة مشروع تونس بالبرلمان، لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أنه جرى اليوم انتخابه أمينا عاما للحركة.
من جهتها، أفادت النائبة بكتلة حركة مشروع تونس، خولة بن عائشة، في تصريح لـ(وات)، بأن اجتماع المكتب السياسي للحزب، أفضى أيضا إلى تكليف خالد بن سعد بمهمة الناطق الرسمي باسم الحزب، خلفا لحسونة الناصفي.
وقد تناول الاجتماع، وفق نفس المصدر، مسألة انتخاب أمين عام للحركة طبقا لقرار المجلس المركزي المنعقد يوم 19 أفريل المنقضي والذي تم خلاله تنقيح النظام الداخلي باستحداث خطة رئيس للحزب ( تولاها محسن مرزوق).
كما تناول الوضع السياسي العام واستعدادات الحركة للمحطات الانتخابية المقبلة والأنشطة المبرمجة للحركة في مختلف أنحاء الجمهورية.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:35
|19:10
|16:03
|12:23
|05:24
|03:45
|
18°
|18°
|% 68
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|18°-17
|23°-16
|20°-14
|21°-13
|21°-12
Follow @babnet_Tunisie
( 61 881) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 906) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 085) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 48 907) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 287) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 396) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 324) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 620) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 277) عبير موسى امام القضاء
( 37 608) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 36 356) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 34 069) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 298) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 31 881) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 592) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 30 193) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 980) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 222) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 29 017) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 856) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:lahache (Tunisia )
Sur: محمد عبو للشاهد: تشتري الذمم واستطلاعات الراي والإعلام وبعض الناخبين لتظهر قويا