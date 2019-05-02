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انتخاب حسونة الناصفي أمينا عاما لحركة مشروع تونس

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
وات - تم اليوم الخميس انتخاب حسونة الناصفي أمينا عاما لحزب حركة مشروع تونس، خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، وذلك بعد أن أصبح محسن مرزوق رئيسا للحركة.
وأكد حسونة الناصفي، رئيس كتلة حركة مشروع تونس بالبرلمان، لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أنه جرى اليوم انتخابه أمينا عاما للحركة.
من جهتها، أفادت النائبة بكتلة حركة مشروع تونس، خولة بن عائشة، في تصريح لـ(وات)، بأن اجتماع المكتب السياسي للحزب، أفضى أيضا إلى تكليف خالد بن سعد بمهمة الناطق الرسمي باسم الحزب، خلفا لحسونة الناصفي.


وقد تناول الاجتماع، وفق نفس المصدر، مسألة انتخاب أمين عام للحركة طبقا لقرار المجلس المركزي المنعقد يوم 19 أفريل المنقضي والذي تم خلاله تنقيح النظام الداخلي باستحداث خطة رئيس للحزب ( تولاها محسن مرزوق).

كما تناول الوضع السياسي العام واستعدادات الحركة للمحطات الانتخابية المقبلة والأنشطة المبرمجة للحركة في مختلف أنحاء الجمهورية.

  
  
     
  
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