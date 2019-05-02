جولة أولى من المفاوضات بين خبراء الضمان الاجتماعي التونسي والكيبيكي حول إبرام اتفاقية ثنائية في المجال

Jeudi 02 Mai 2019



باب نات

- في إطار المقاربة التونسية الرامية إلى مزيد الإحاطة الاجتماعية بالجالية التونسية بالخارج وتوسيع التغطية الاجتماعية لفائدتها من خلال تكثيف عدد الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي المبرمة مع بلدان الإقامة، عقد فريق من خبراء الضمان الاجتماعي التونسي والكيبيكي جولة أولى من المفاوضات بتونس خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل إلى 02 ماي 2019.وقد ترأس الوفد التونسي المشارك كمال المدوري المدير العام للضمان الاجتماعي، فيما ترأس الوفد االكيبيكي بيار نوال مدير بالنيابة للتعهدات الدولية والشراكة بوزارة العلاقات الدولية والفرنكفونية.وتبعا لتبادل تشريعات كلا الطرفين خاصة منها المتعلقة بالنفاذ وحماية المعطيات الشخصية ونظام جرايات التقاعد ونظام التعويض عن الأضرار المترتبة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ونظام التأمين على المرض، سجل الوفد الكيبيكي ارتياحه لتقارب تشريعات الضمان الاجتماعي لكلا الطرفين إضافة إلى منظومة حماية المعطيات الشخصية وعليه تم الاتفاق على أن يشمل مجال التطبيق الشخصي للاتفاقية وإضافة إلى العملة الأجراء وغير الأجراء فئة الطلبة وهو ما سيتيح لحوالي 10 آلاف طالب تونسي وفقا لإفادة الجانب الكيبيكي بمقاطعة الكيبيك التمتع بالتغطية الصحية في بلدان دراستهم بدل تحمل كلفة إكتتاب عقود تأمين خاصة للانتفاع بالخدمات الصحية إلى جانب تمتيع كافة التونسيين النشيطيين بهذه المقاطعة بكافة منافع الضمان الاجتماعي وفقا لمبدأ المساواة في المعاملة مع إقرار الحق في تحويل الجرايات إلى بلد الموطن.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية جاءت لتعزز الحماية الاجتماعية للتونسيين بكندا بعد أن تم التوفق في شهر مارس 2017 إلى وضع صيغة نهائية لاتفاقية ثنائية للضمان الاجتماعي مع دولة كندا ستتيح جملة من منافع الضمان الاجتماعي للتونسيين العاملين أو المزاولين لدراستهم بكندا.