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نابل: اعتداء بالعنف على أحد أعوان تسجيل الناخبين بمنزل تميم

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
وات - تعرّض أحد أعوان التسجيل للانتخابات بالدائرة الانتخابية نابل 1، بعد ظهر أمس الاربعاء، إلى اعتداء بالعنف عندما كان يقوم بواجبه في تسجيل الناخبين بأحد أرياف معتمدية منزل تميم، وفق ما أفادت به، اليوم الخميس، منسقة الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1.

وأكدت، في تصريح مراسل (وات) بالجهة، أن العون تعرض الى اعتداءات بدنية بليغة ما استوجب نقله الى المستشفى الجهوي بمنزل تميم لتلقي الاسعافات اللازمة.
من جهة أخرى، أشارت مصادر أمنية مطلعة من إقليم الحرس الوطني بولاية نابل، إلى أنه تم ايقاف المعتدي وسيتم عرضه على أنظار القضاء.

هذا وأصدرت الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1 بيانا ندّدت فيه بهذه الممارسات مؤكدة " انها ستقوم بالتتبعات العدلية ضد المعتدي، ولن تتردد في حماية موظفيها، ولن تتهاون مع كل من يحاول المس من حرمتهم الجسدية والمعنوية".

  
  
     
  
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