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الجهيناوي في زيارة رسمية إلى بيونس آيرس يومي 6 و7 ماي

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
باب نات - استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الخميس 2 ماي 2019 بمقر الوزارة سفير الأرجنتين بتونس claudio rozencwaig.

ومثل اللقاء وفق بلاغ لوزارة الخارجية مناسبة تطرق خلالها الطرفان إلى واقع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى برنامج الزيارة الرسمية التي يؤديها وزير الخارجية إلى بيونس آيرس يومي 6 و7 ماي 2019 بدعوة من نظيره الأرجنتيني خورخي فوري Jorge Faurie.


وأكد الوزير خلال اللقاء حرص بلادنا على الارتقاء بمختلف أوجه التعاون الثنائي مع الأرجنتين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، معبراعن أمله في أن تمثل الزيارة المنتظرة نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بما في ذلك التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي والفلاحة والاستثمار والسياحة والصحة والتعليم والطاقات المتجددة وغيرها.
من جهته أكد الدبلوماسي الأرجنتيني حرص بلاده على دفع الشراكة بين البلدين في مختلف الميادين في ظل الإمكانيات الهامة المتوفرة في كلا البلدين.

  
  
     
  
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