Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Lama Inta Naoui  

عماد الخميري: لقاء الشاهد بالغنوشي يأتي في إطار المشاورات المتواصلة ولا علاقة له بمستقبل علاقات حزبي النهضة وتحيا تونس

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
وات - أفاد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، بأن اللقاء الذي جمع مساء أمس الأربعاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد برئيس الحركة راشد الغنوشي يأتي في إطار المشاورات المتواصلة بين الحكومة وشركائها في الحكم ومن بينهم حركة النهضة.

ونفى الخميري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الخميس، أن يكون اللقاء قد تطرق إلى مستقبل علاقة حركة النهضة بحزب "تحيا تونس" المنسوب إلى الشاهد، بعد عقد مؤتمره، مجددا التأكيد على دعم الحركة للحكومة واستقرارها.


ولاحظ أن اللقاء يأتي أيضا في سياق البحث عن آليات من أجل الانكباب على جملة من المسائل الاقتصادية والاجتماعية والتشاور بخصوص الأوضاع الإقليمية.

وكانت حركة النهضة ذكرت في بلاغ لها في وقت سابق من اليوم، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد التقى مساء أمس الاربعاء، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك في إطار المشاورات وتبادل وجهات النظر.

وقد تناول اللقاء، وفق نفس البلاغ، مختلف المشاغل الوطنية وما تقتضيه من ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف للتخفيف من حدتها، وسعي الحكومة إلى توفير كل المناخات المناسبة من أجل استقرار الأوضاع الاجتماعية، وحسن الاستعداد لكل الاستحقاقات الوطنية.
كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية بالمنطقة.

  
  
     
  
cadre-26c9d4be8af2e96fda03f8d9464cd1c7-2019-05-02 19:52:21






0 de 0 commentaires pour l'article 181678



En continu

الخميس 02 ماي 2019 | 26 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:35 19:10 16:03 12:23 05:24 03:45
18°
 18° % 68 :الرطــوبة
تونــس 17°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
18°-1723°-1620°-1421°-1321°-12
  • Avoirs en devises
    12716,0

  • (2 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,35200 DT        1$ =2,99800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 mai)   216,7 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556827517|181678 841|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires