وزارة السياحة و''توماس كوك'' ستوقعان اتفاقية منتصف ماي 2019 اتفاقا لاعادة تنشيط السوق البريطانية

Jeudi 02 Mai 2019



وات

- كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي ،الخميس، ان وزارة السياحة ستوقع، منتصف ماي 2019 ، اتفاقية شراكة مع ممثلي وكالة الأسفار العالمية "توماس كوك " لاعادة تنشيط السوق البريطانية.وأوضح الطرابلسي أن هذه الاتفاقية التي ستمتد على ثلاث سنوات (2020 -2021-2022 ) ستضمن العودة الكاملة للسوق البريطانية نحو تونس بعد ان تضررت جراء عملية سوسة الارهابية سنة 2015 والذي ادت الى وقوع ضحايا من السياح البريطانيين.وأضاف الطرابلسي ، في تصريح ادلى به لـ(وات) ، على هامش اشرافه على جلسة مع مهنيي القطاع السياحي بالجهة ، ان ممثلي وكالات الأسفار البريطانيين عبروا عن رغبتهم في تكثيف رحلاتهم إلى تونس لاسيما في ظل تحسن المؤشرات الأمنية.وتوقع الطرابلسي ، الذي لفت الى ان "توماس كوك" كانت سباقة في إعادة برمجة رحلاتها إلى تونس بعد الأحداث الارهابية لسنة 2015 ان يزور تونس 100 ألف سائح بريطاني عبر هذه الشركة خلال صائفة 2019.واكد الطرابلسي ، بخصوص ملف تواصل اغلاق عدد من الوحدات السياحية بجهة سوسة نتيجة صعوبات مالية، استعداد الوزارة مساندة المهنيين في مساعيهم للتوصل الى توافقات مع البنوك المقرضة.وعبر مهنيو القطاع السياحي بسوسة عن انشغالهم من تواصل تردي الأوضاع البيئية وظاهرة الانتصاب الفوضوي مقترحين الإسراع بتنظيم حملات نظافة وجهر الأودية ومقاومة الحشرات والقضاء على الكلاب السائبة.ولفتوا ، كذلك، الى مشكل تراكم الاوساخ بالشواطئ وتفاقم ظاهرة انجراف الشريط الساحلي وانتشار الطحالب البحرية بالمنطقة السياحية وتدني النظافة على مستوى المسلك السياحي بالمدينة العتيقة.