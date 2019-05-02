Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Hasibak Lizaman  

وزير تكنولوجيا المعلومات السابق نعمان الفهري يدعو الى تسريع اقرار مشروع المجلة الرقمية الجديدة

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
وات - دعا وزير تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي السابق، نعمان الفهري ، الخميس، الى تسريع المصادقة على مشروع قانون المجلة الرقمية الذي أحيل الى مجلس الوزراء.
وأكد الفهري في تصريح أدلى به لـ(وات) على هامش ندوة بحثت موضوع " السيادة والمرونة الرقمية : التحديات والآفاق "ان مشروع المجلة سيتمكن من حماية السيادة الرقمية لتونس. وأضاف الفهري " ان مشروع القانون الذي لا يزال يراوح مكانه يهدف الى جمع الهياكل المشرفة على تنظيم القطاع حاليا واستبدلالها بجهاز مركزي ".
ولاحظ الفهري ، في نفس السياق، ان الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية مختلفتان كليا ولا تمكننان من حماية البيانات الوطنية ".
وتهدف الندوة التي نظمتها رئاسة الجمهورية الى تبادل التجارب بين الخبراء التونسيين والأجانب بهدف دعم سيادة تونس في المجال الرقمي والاطلاع على التجارب في هذا المجال.

وناقش المشاركون ،خلال اللقاء، الاطار التشريعي الملائم التي يتعين وضعه بهدف تحقيق تأطير افضل لتدخلات مختلف الفاعلين في القطاع الرقمي على ان تحال النتائج الى انظار رئاسة الحكومة.

  
  
     
  
cadre-75f05e6548a1a5a000bb6cac8c24e128-2019-05-02 23:04:33






0 de 0 commentaires pour l'article 181674



En continu

الجمعة 03 ماي 2019 | 27 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:36 19:11 16:03 12:23 05:23 03:44
18°
 18° % 63 :الرطــوبة
تونــس 18°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
18°-1824°-1620°-1422°-1320°-12
  • Avoirs en devises
    12716,0

  • (2 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,35200 DT        1$ =2,99800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 mai)   216,7 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556838345|181674 253|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires