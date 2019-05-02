وزير تكنولوجيا المعلومات السابق نعمان الفهري يدعو الى تسريع اقرار مشروع المجلة الرقمية الجديدة

Jeudi 02 Mai 2019



وات

- دعا وزير تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي السابق، نعمان الفهري ، الخميس، الى تسريع المصادقة على مشروع قانون المجلة الرقمية الذي أحيل الى مجلس الوزراء.وأكد الفهري في تصريح أدلى به لـ(وات) على هامش ندوة بحثت موضوع " السيادة والمرونة الرقمية : التحديات والآفاق "ان مشروع المجلة سيتمكن من حماية السيادة الرقمية لتونس. وأضاف الفهري " ان مشروع القانون الذي لا يزال يراوح مكانه يهدف الى جمع الهياكل المشرفة على تنظيم القطاع حاليا واستبدلالها بجهاز مركزي ".ولاحظ الفهري ، في نفس السياق، ان الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية مختلفتان كليا ولا تمكننان من حماية البيانات الوطنية ".وتهدف الندوة التي نظمتها رئاسة الجمهورية الى تبادل التجارب بين الخبراء التونسيين والأجانب بهدف دعم سيادة تونس في المجال الرقمي والاطلاع على التجارب في هذا المجال.وناقش المشاركون ،خلال اللقاء، الاطار التشريعي الملائم التي يتعين وضعه بهدف تحقيق تأطير افضل لتدخلات مختلف الفاعلين في القطاع الرقمي على ان تحال النتائج الى انظار رئاسة الحكومة.