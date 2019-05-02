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أكثر من 1000 طن من التمور بأسعار تفاضلية خلال شهر رمضان

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
وات - بمناسبة شهر رمضان الكريم وفي اطار تعديل السوق، عقدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اتفاقا مع مصدري التمور يقضي في مرحلة أولى بوضع أكثر من 1000 طن من التمور في المغازات الكبرى وفي خيمة رمضان بأسعار تفاضلية وهي كالآتي:
- العرجون : 7.900 د/ 1 كلغ
- السائب : 5.800 د/ 1 كلغ


  
  
     
  
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