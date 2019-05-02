اتفاقية تعاون حول برنامج ''جيل جديد للباعثين'' برواد لتعزيز تشغيلية الشباب وبعث المشاريع

Jeudi 02 Mai 2019



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- تم صباح اليوم الخميس بالقطب التكنولوجي بالغزالة من ولاية اريانة امضاء اتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل وبلدية رواد حول برنامج "جيل جديد للباعثين" بهدف تعزيز تشغيلية الشباب وبعث المشاريع الاقتصادية ودعم ريادة الاعمال .وتاتي الاتفاقية تتويجا لفعاليات "قافلة التكوين والتشغيل والمبادرة الخاصة" التي حطت رحالها بمنطقة رواد بعد محطتي قلعة الاندلس وسيدي ثابت ببادرة من الادارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل باريانة وبالشراكة مع بلدية رواد حيث تم تقديم نحو 850 عرض شغل مباشر والعشرات من فرص التكوين والتدريب في اختصاصات عدة كالصناعات التقليدية والمرطبات والاكترونيك والاعلامية وغيرها فضلا عن تخصيص جناح للمبادرة الخاصة لتمويل ومساندة احداث المؤسسات الصغرى.واكدت وزيرة التكوين المهني والتشغيل سيدة الونيسي لدى اشرافها على يوم التشغيل والتكوين والمبادرة الخاصة برواد اهمية هذه اللقاءات في تقريب المؤسسات الاقتصادية الراغبة في الانتداب من طالبي الشغل وتمكين الشباب من التعرف على الحوافز والتشجيعات التي توفرها الدولة في مجال التكوين وبعث المؤسسات.واشارت الى ان عروض الشغل المتوفرة من شانها ان تساهم في التقليص من حدة البطالة بمنطقة رواد خصوصا مع امضاء اتفاقية برنامج "جيل جديد للباعثين" الذي سيعزز تشغيلية الشباب وخاصة اصحاب الشهادات العليا ويمكنهم من اليات الاحاطة والمساندة والتمويل.من جهته عبر رئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة عن استعداد البلدية لتثمين التوجهات الرامية لاحداث المشاريع في صفوف الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص بتقريب المؤسسات الاقتصادية من طالبي الشغل وتيسير اندماجهم في سوق الشغل ومراكز التكوين.واكد بوعصيدة ان منطقة رواد في حاجة الى دعم استثنائي في مجال التشغيل لكونها منطقة ذات كثافة سكانية عالية (6ر6 بالمائة مقابل 2ر2 بالمائة على الصعيد الوطني)، مشيرا الى ان العمل البلدي لا يقتصر على النظافة والتنوير والطرقات بل يشمل ايضا التنمية المستدامة في علاقة مباشرة بالمواطن كالرياضة والثقافة والتشغيل وهو ما يضمن الحياة الكريمة للانسان ويحفظ كرامته.يشار الى ان يوم التشغيل والتكوين والمبادرة الخاصة برواد شهد مشاركة العديد من المراكز التكوينية القطاعية ومكاتب التشغيل وخاصة مكتب التشغيل بالغزالة برواد الذي حرص على تامين لقاءات مباشرة بين طالبي الشغل والمؤسسات الاقتصادية المتمركزة بالجهة والهياكل التمويلية ومنها البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات البنكية العمومية والخاصة.