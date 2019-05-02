رئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد إلتزام مؤسسته بمواصلة دعم تونس

Jeudi 02 Mai 2019



باب نات

- اجتمع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري ظهر اليوم بمقر الوزارة ب AKinwumi ADESINA، رئيس البنك الإفريقي للتنمية الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس حاليا بدعوة من الوزير، وذلك بحضور الوفد المرافق له وعدد من إطارات الوزارة.وكان الاجتماع مناسبة تم خلالها استعراض التعاون المالي والفني القائم بين تونس والبنك وبرامج العمل للفترة القادمة.وأكد زياد العذاري خلال اللقاء على متانة التعاون بين تونس والمؤسسة المالية الإفريقية حيث يتبوأ البنك اليوم مرتبة متقدمة كشريك استراتيجي لتونس في تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية ذات الأولوية إذ بلغت جملة التمويلات ما يناهز8 مليار أورو منذ انطلاق التعاون بين الجانبين، خصصت لإنجاز 155 مشروعا، منها 41 مشروعا في القطاع الخاص وهي تمويلات شملت مشاريع في قطاعات حيوية على غرار البنية الأساسية والطاقة والفلاحة وقطاع المياه وبعض المجالات الاجتماعية والقطاع المالي وغيرها.وبين الوزير أن اختيار البنك لتونس لاحتضان المكتب الإقليمي لبلدان شمال إفريقيا، هو دليل على ثقة البنك في بلادنا، منوها بالإصلاحات التي أقرها رئيس البنك لمزيد تطوير هيكلة المؤسسة المالية خاصة على مستوى لامركزية أنشطته وتوجهه نحو مزيد دعم القطاع الخاص.وأشار الوزير أن تونس بصدد تنفيذ برنامج من الإصلاحات العميقة يشمل عديد المجالات الحيوية، وهي تعول على دعم شركاءها لاسيما البنك الإفريقي للتنمية، للمساهمة في إنجاح هذا المسار الإصلاحي سواء على مستوى التمويل أو الدعم الفني.من جانبه أعرب ADESINA، عن ارتياحه للمستوى المرموق للتعاون القائم مع تونس وحرصه على مزيد تعزيزه، مبرزا أن هذه الزيارة على رأس وفد هام من كبار إطارات البنك تؤكد اهتمام مؤسسته بتونس كشريك مهم حاضرا ومستقبلا، معربا عن الاستعداد لمواصلة توفير الدعم الضروري، المالي والفني حتى تتمكن تونس من تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية وتحقق نقلة تنموية واقتصادية ناجحة، مشيرا إلى المجالات التي يمكن التركيز عليها في المرحلة القادمة وخاصة منها الطاقة والبيئة والتنمية الجهوية وإصلاح القطاع العمومي ودعم المبادرة الخاصة لخلق فرص التشغيل للشباب وكذلك الدعم للقطاع الخاص.وأكد ADESINA، أن اختيار تونس لاحتضان المكتب الإقليمي للبنك، هو إشارة واضحة وقوية للثقة التي تحظى بها لدى البنك، معربا عن تقديره لما بذلته كل الأطراف التونسية المعنية من جهود قيمة لتسهيل تركيز المكتب وانطلاق نشاطه في أفضل الظروف.