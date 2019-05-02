وزارة الفلاحة تحذر من استهلاك ''سمكة الارنب'' السامة بعد ملاحظة عرضها باسواق التفصيل

Jeudi 02 Mai 2019



وات

- حذرت المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة ، الخميس، من تناول ما يعرف ب" السمكة الأرنب" التي تعد "سامة" ويمنع عرضها مباشرة بالأسواق خاصة وان استهلاكها يمثل خطرا على صحة المستهلك وتفرز سموما قد " تؤدي الى الشلل".وأكدت الوزارة ، في بلاغ لها، انها لاحظت تواجد هذا الصنف بأسواق البيع بالتفصيل وان هذه الظاهرة تعود " لعدم احترام بعض منتجات الصيد البحري المعروضة بهذه الاسواق لمسالك التوزيع القانونية".وطالبت المستهلكين بالاتصال بجميع مصالحها التابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في صورة تواجد شك في أصناف الأسماك المعروضة للبيع للتأكد من سلامة المنتجات قبل استهلاكها.وشددت ، في المقابل، على ان جميع منتجات الصيد البحري تخضع بصفة منظمة ومطلقة للمراقبة الصحية البيطرية الرسمية على مستوى مرحلة الانزال وعملية البيع الاولى بأسواق الجملة للأسماك من قبل الاطباء البياطرة بالفلاحة وحيث يتم حجز وإتلاف مختلف الأصناف السامة.