تمرين عسكري تونسي فرنسي في الغوص بسواحل بنزرت

Jeudi 02 Mai 2019



وات

- في إطار التعاون العسكري التونسي الفرنسي تم خلال الفترة الممتدّة من 25 أفريل إلى غرة ماي 2019 عرض سواحل بنزرت، القيام بتمرين غوص مشترك ساهمت فيه الباخرة الفرنسية "بلوتون " وباخرة غوص تونسية إلى جانب فرق غواصين من الجانبين واشار بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الدفاع الوطني ان هذا التمرين يهدف إلى تنمية القدرات في مجال الغوص وتبادل الخبرات بين جيش البحر بالبلدين .