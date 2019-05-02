الدورة الخامسة ل''نسمات النيروز'' بتبرسق تلفت الانتباه الى الثروات الطبيعية بالمنطقة وتعد لعقد مؤتمر للاستثمار بها

Jeudi 02 Mai 2019



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- اكدت رجاء رحال رئيسة جمعية" ميثاق" للتنمية والمواطنة بباجة ان الدورة الخامسة لمهرجان"نسمات النيروز " الذى نظمته الجمعية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للثقافة والمندوبية الجهوية للمراة والاسرة وبلدية تبرسق امس الا ربعاء بتبرسق من ولابة باجة تحت شعار "رياضة ثقافة واخلاق "، تهدف الى لفت النظر للثروات الطبيعية والتراث المادى واللامادى التى تزخر بها جهة تبرسق والتنبيه الى مجموعة الفضاءات المهملة التي يمكن توظيفها وتثمينها، كما تهدف هذه التظاهرة الى الاعداد لمؤتمر حول الاسثمار بالمنطقة وارساء ثقافة الاعتراف بقيمة المبدعين والرياضيين وتكريمهم تشجيعا لهم على مزيد التميز والعطاء ودعت رجاء رحال الى ادماج بئر المياه الغازية "بئر برباقة " والمعالم التى تزخر بها المنطقة مثل معقل الزعيم بورقيبة والمدينة العتيقة فى الدورة الاقتصادية وفى تطوير تبرسق وتحقيق تنميتها، مؤكدة ان التظاهرة تمثل فرصة لتطوير الاقتصاد الثقافي وتجسيد تقاليد اللامركزية الثقافية الذى انتهجته الجمعية .وقد تضمنت الدورة الخامسة لمهرجان "نسمات النيروز" معرض صور لمسيرة لاعب كرة القدم نبيل الميساوى اصيل منطقة عين مليتي بتبرسق وتكريم هذا اللاعب وعائلته، الى جانب فقرة بعنوان "فى احضان طبيعة شامخة" بجانب بئر برباقة و مائدة تبرسقية تحت عنوان "مذاقات ليست كالمذاقات" وفقرة الحكواتى حول تاريخ المنطقة " هكذا حدث عم البرنى" ووصلات مع فرقة القصابة وجولة فى ابرز معالم مدينة تبرسق القديمة والحديثة بمرافقة مختصة فى التاريخ والاثار وزيارة المعالم القديمة مثل معتقل الزعيم الحبيب بورقيبة وتم ايضا بالمناسبة تقديم عرض ماجورات تبرسق و الاكلات القديمة "المجبور" وعرض موسيقي لفرقة اولاد عيسي بعنوان "شباب يتمثل التراث الصوفي ويجدد"،وقد تم الغاء فقرة تتعلق بامضاء محضر اتفاق وضع عقار على ذمة مندوبية الاسرة من طرف بلدية تبرسق يهدف الى تحويل جزء من الثكنة القديمة بمدينة تبرسق الى ماوى للنساء المعنفات بعد معارضة عدد من مكونات المجتمع المدنى واحتجاجها على المكان الذى تجري بشانه محادثات لايواء النساء المعنفات بالثكنة القديمة تفعيلا للقانون عدد 58 المتعلق بحماية النساء من العنف، ودعت الى اصلاح معلم الثكنة القديمة ومعقل الزعيم وادراجهما فى المسلك السياحي لمعتمدية تبرسق وقد عدل منذر البجاوى المندوب الجهوى للمراة والاسرة عن تنفيذ المشروع بالثكنة القديمة وتجدر الاشارة الى ان مهرجان "نسمات النيروز" ادخل خلال دوراته السابقة حركية ثقافية بموقع الفوار الاثري بباجة الشمالية وسلط الاضواء على حياة اللقلق وعلى مسيرة حبيبة مسيكة.