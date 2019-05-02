مذكرة تفاهم بين ''ايكاو'' تونس ومركز دبي لامن الطيران المدني في مجال التدريب في امن الطيران

Jeudi 02 Mai 2019
وات - وقع المركز الاقليمي للتدريب في أمن الطيران لمنظمة الطيران المدني "ايكاو" بتونس، مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي "مركز دبي لامن الطيران المدني"، في مجال التدريب في امن الطيران المدني، حسب بلاغ صادر، الخميس، عن "ايكاو" تونس.
وتأتي هذه الاتفاقية التي تم امضاؤها أمس الاربعاء بدبي (الامارات)، في اطار تفعيل توصيات منظمة الطيران المدني الدولي الداعية الى "ارساء تعاون وشراكة بين مراكز التدريب العربية في امن الطيران المدني عبر تكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة في صناعة الطيران المدني في المنطقة العربية وخارجها بما يستجيب لأساليب العمل الموصى بها دوليا والرامية الى تحقيق أمن وسلامة الطيران المدني".
وقد تولى التوقيع على مذكرة التفاهم كل من المديرة العامة لل"ايكاو" بتونس، عزيزة صديق ومساعد القائد العام لشؤون المنافذ مدير عام مركز دبي لامن الطيران، احمد محمد بن ثاني.
وتأتي هذه الاتفاقية التي تم امضاؤها أمس الاربعاء بدبي (الامارات)، في اطار تفعيل توصيات منظمة الطيران المدني الدولي الداعية الى "ارساء تعاون وشراكة بين مراكز التدريب العربية في امن الطيران المدني عبر تكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة في صناعة الطيران المدني في المنطقة العربية وخارجها بما يستجيب لأساليب العمل الموصى بها دوليا والرامية الى تحقيق أمن وسلامة الطيران المدني".
وقد تولى التوقيع على مذكرة التفاهم كل من المديرة العامة لل"ايكاو" بتونس، عزيزة صديق ومساعد القائد العام لشؤون المنافذ مدير عام مركز دبي لامن الطيران، احمد محمد بن ثاني.
En continu
- Hier 22:06 برشلونة يفوز على ليفربول بثلاثية نظيفة
- Hier 21:51 محمد المنصف تشي جيفارا..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:35
|19:10
|16:03
|12:23
|05:24
|03:45
|
23°
|23°
|% 43
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|23°-16
|23°-16
|20°-14
|21°-13
|21°-12
Follow @babnet_Tunisie
( 61 851) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 888) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 062) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 48 857) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 266) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 391) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 259) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 611) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 270) عبير موسى امام القضاء
( 37 452) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 36 346) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 34 063) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 297) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 31 837) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 312) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 30 125) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 975) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 010) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 823) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 28 767) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:myassine (Tunisia )
Sur: سليم الرياحي: حان الوقت كي يعرف التونسيون الحقيقة لقد نفذ صبري