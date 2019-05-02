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مذكرة تفاهم بين ''ايكاو'' تونس ومركز دبي لامن الطيران المدني في مجال التدريب في امن الطيران

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
وات - وقع المركز الاقليمي للتدريب في أمن الطيران لمنظمة الطيران المدني "ايكاو" بتونس، مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي "مركز دبي لامن الطيران المدني"، في مجال التدريب في امن الطيران المدني، حسب بلاغ صادر، الخميس، عن "ايكاو" تونس.

وتأتي هذه الاتفاقية التي تم امضاؤها أمس الاربعاء بدبي (الامارات)، في اطار تفعيل توصيات منظمة الطيران المدني الدولي الداعية الى "ارساء تعاون وشراكة بين مراكز التدريب العربية في امن الطيران المدني عبر تكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة في صناعة الطيران المدني في المنطقة العربية وخارجها بما يستجيب لأساليب العمل الموصى بها دوليا والرامية الى تحقيق أمن وسلامة الطيران المدني".


وقد تولى التوقيع على مذكرة التفاهم كل من المديرة العامة لل"ايكاو" بتونس، عزيزة صديق ومساعد القائد العام لشؤون المنافذ مدير عام مركز دبي لامن الطيران، احمد محمد بن ثاني.

  
  
     
  
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