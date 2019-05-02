الاعلامي محمد اليوسفي مرشحا في الانتخابات التشريعية عن ولاية صفاقس

Jeudi 02 Mai 2019



باب نات

- علم موقع "باب نات " أنّ الإعلامي محمد اليوسفي يعتزم الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة عن ولاية صفاقس ضمن قائمة مواطنية تضم ممثلين عن المجتمع المدني ونشطاء في المجال الحقوقي والنقابي والبيئي والفلاحي والرياضي والثقافي لاسيما من الشباب.يذكر أنّ اليوسفي هو من مواليد صفاقس في 1989. وهو حاليا عضو بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وقد أختير سنة 2018 ضمن قائمة 100 قيادي شاب من الشخصيات الأكثر تأثيرا في تونس.وهو أيضا باحث جامعي يعكف على إنجاز أطروحة دكتوراه بجامعة صفاقس. ومن المنتظر أن يكون ترشحه في الانتخابات التشريعية المقبلة معطى جديد هام ينضاف لماراطون التنافس من أجل الوصول إلى مجلس نواب الشعب في باردو لتمثيل عاصمة الجنوب خاصة أنّه يحظى بحضور متميز في أوساط المجتمع المدني والمشهد الإعلامي.وتشهد ولاية صفاقس منذ فترة حالة من الاحتقان والغضب الشعبي نتيجة تعثر مسار التنمية والمشاريع الكبرى بالجهة في ظلّ خيبة أمل كبرى في الأحزاب السياسية التي لم تحقّق الشيء الكثير من وعودها وبرامجها الانتخابية.