إختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية

Jeudi 02 Mai 2019



باب نات

- إختتمت صباح يوم الثلاثاء 30 أفريل 2019، بمدينة “شايان” عاصمة ولاية “Wyoming ” أشغال الدورة 33 للجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية برئاسة وزير الدفاع الوطني عبد الكريم زبيدي و Michelle Lenihan، نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي المكلفة بالشؤون الإفريقية.وأعرب وزير الدفاع الوطني عن إرتياحه للأجواء الإجابية التي دارت فيها أعمال اللجنة، حيث مثلت إطارا مناسبا لدراسة آفاق التعاون العسكري بين البلدين وتثمين ما تحقق في أكثر من مجال عسكري، مشيرا إلى أنّ دورية إنعقاد اللجنة العسكرية المشتركة تقيم الدليل على حرص الجانبين على دعم علاقات التعاون الإستراتيجي في المجال العسكري على قاعدة الصراحة والإحترام المتبادلونوّه بحفاوة سلطات ولاية “Wyoming ” واحتضانها لأشغال اللجنة المشتركة العسكرية التونسية الأمريكية، مشيدا بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لتونس في مسار الإنتقال وفي مكافحتها للإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة وبمجهود البعثة الأمريكية المعتمدة بتونس لحرصها على توفير عوامل نجاح أشغال هذه الدورة.من جانبها، أعربت Michelle Lenihan ، نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي المكلفة بالشؤون الإفريقية عن ارتياحها لنجاح الدورة 33 للجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية وما تخللها من نقاشات هامة بين وفدي البلدين بما من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون العسكري. كما أثنت على المجهودات التي تبذلها تونس لمكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة دعما للإنتقال الديمقراطي والإقتصادي وخدمة لأمن المنطقة واستقرارها.