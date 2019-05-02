القصرين: إصابة مدني في إنفجار لغم أرضي بسفح جبل سمامة

Jeudi 02 Mai 2019
وات - أسفر إنفجار لغم أرضي، صباح اليوم الخميس، بجبل سمامة في معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين على مستوى منطقة "الدبابة" المحاذية للمرتفع، عن إصابة مواطن على مستوى الساق، وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسلة (وات) بالقصرين.
واضاف ذات المصدر انه يتم حاليا نقل المصاب الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الاسعافات اللازمة.
يشار الى انه تم مساء امس الاربعاء، في عملية استباقية نوعية بسفوح جبل الشعانبي بالقصرين، القبض على العنصر الإرهابي المصنف "خطير جدا" رائد التواتي، الذي ينتمي إلى كتيبة "عقبة بن نافع" التابعة لتنظيم القاعدة الارهابي.
واضاف ذات المصدر انه يتم حاليا نقل المصاب الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الاسعافات اللازمة.
يشار الى انه تم مساء امس الاربعاء، في عملية استباقية نوعية بسفوح جبل الشعانبي بالقصرين، القبض على العنصر الإرهابي المصنف "خطير جدا" رائد التواتي، الذي ينتمي إلى كتيبة "عقبة بن نافع" التابعة لتنظيم القاعدة الارهابي.
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Par:mnasser57 (Austria )
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