Radio Babnet Tunisie On Air: 100% - Tarab  

في قضية رشوة بمطار تونس قرطاج ... 6سنوات سجنا في حق رجل أعمال ونجله وعوني امن

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
باب نات - قررت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة بعد النظر في ملف قضية رشوة تعلق بتمكين عوني امن بمطار تونس قرطاج من مبلغ مالي مقابل تمرير كميات هامة من الحلي من مطار تونس قرطاج وادخاله الى تونس بالحكم ب6سنوات سجنا في حق عون امن بمطار تونس قرطاج وب5سنوات سجنا في حق زميله وخرمانهما من ممارسة الوظيف من اجل وهم تكوين وفاق والارتشاء.

كما قضت المحكمة ب6سنوات سجنا في حق رجل أعمال وابنه ادخلا تلك البضاعة عبر المطار بعد أن ارشيا عوني الأمن المكلفين بتفتيش الحقائب وعرضها على جهاز السكانير وقد وجهت لرجل الأعمال وابنه تهم المشاركة في وفاق الاعتداء على الاملاك وارشاء موظف عمومي.


  
  
     
  
cadre-02e5f9a6494950326cd0fb1611630804-2019-05-02 10:48:36






0 de 0 commentaires pour l'article 181633



En continu

الخميس 02 ماي 2019 | 26 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:35 19:10 16:03 12:23 05:24 03:45
20°
 25° % 45 :الرطــوبة
تونــس 16°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
25°-1624°-1620°-1422°-1321°-12
  • Avoirs en devises
    13070,6

  • (30 avril)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,34886 DT        1$ =2,99898 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 avril)   122,0 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556794697|181633 3003|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires