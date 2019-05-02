في قضية رشوة بمطار تونس قرطاج ... 6سنوات سجنا في حق رجل أعمال ونجله وعوني امن

Jeudi 02 Mai 2019



باب نات

- قررت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة بعد النظر في ملف قضية رشوة تعلق بتمكين عوني امن بمطار تونس قرطاج من مبلغ مالي مقابل تمرير كميات هامة من الحلي من مطار تونس قرطاج وادخاله الى تونس بالحكم ب6سنوات سجنا في حق عون امن بمطار تونس قرطاج وب5سنوات سجنا في حق زميله وخرمانهما من ممارسة الوظيف من اجل وهم تكوين وفاق والارتشاء.كما قضت المحكمة ب6سنوات سجنا في حق رجل أعمال وابنه ادخلا تلك البضاعة عبر المطار بعد أن ارشيا عوني الأمن المكلفين بتفتيش الحقائب وعرضها على جهاز السكانير وقد وجهت لرجل الأعمال وابنه تهم المشاركة في وفاق الاعتداء على الاملاك وارشاء موظف عمومي.