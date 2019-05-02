أحكام بين عدم سماع الدعوى و36سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق خلية داعشية خططت لاغتيال عون حرس

Jeudi 02 Mai 2019
وات - حكمت اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد النظر في ملف قضية تعلقت بعزم خلية ارهابية بمدينة قربة تتكون من 11 نفرا خططوا لاغتيال عون حرس بعد رصد تحركاته كما كتبوا على جدران منزله عبارة الله اكبر القصاص للطاغوت بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق ثلاث متهمين بعد أن اثبتت الابحاث برائتهم في حين قضت في حق متهم ب6سنوات واخر ب4سنوات من اجل وهم الانضمام الى تنظيم ارهابي داخل وخارج تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص بقصد ارتكاب جرائم ارهابية ... ومتهم آخر بعام سجنا من اجل تهمة عدم اشعار السلط ذات النظر بما بلغ إليه من معطيات ومعلومات حول ارتكاب جرائم ارهابية أو احتمال وقوعها...
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Par:mnasser57 (Austria )
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