مطار قرطاج: حجز 46 '' كبسولة'' من ''الزطلة'' ابتلعتها مسافرة تونسية قادمة من الدار البيضاء

Jeudi 02 Mai 2019



باب نات

- على إثر عمل استخباراتي قامت مصالح شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج باستهداف مسافرة تونسية قادمة من مطار الدار البيضاء يشتبه في حيازتها لمادة مخدرة، و بإحالتها إلى مصالح الديوانة تمّ إخضاع هذه المسافرة و أمتعتها إلى التفتيش الدقيق و الذي لم يفضي في مرحلة أولى إلى نتيجة إيجابيّة، و بمزيد التحري مع المشتبه بها اعترفت بأنها قامت بابتلاع كمية من مخدّر القنب الهندي في شكل كبسولات (تمرة) كما صرّحت بأنّ مسافرة ثانية ترافقها في نفس الرحلة قامت كذلك بابتلاع كمية من نفس المادة المخدرة.وبحسب بلاغ للديوانة تمّ الإحتفاظ بالمسافرتين المشتبه فيهما و بحضور طاقم طبي تابع لإدارة المطار قامت المسافرة الأولى بإخراج 46 كبسولة من المادة المخدرة تزن حوالي 274 غرام في حين أصرّت المسافرة الثانية أنها بريئة من كلّ شبهة.تمّ تحرير محضر حجز في الغرض و إحالة المشتبه بهما إلى إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال إجراءات البحث.