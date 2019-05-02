هيئة الدفاع عن السيد سليم الرياحي تنظم مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة

Jeudi 02 Mai 2019



باب نات

- تعقد هيئة الدفاع عن سليم الرياحي مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة 03 ماي 2019 بالعاصمة وذلك للكشف عن أسباب وحيثيات الإجراءات القضائية المتخذة في حقه مؤخرا، وكشف عديد المعطيات الهامة في هذا الإطار والتي ستكون متاحة للرأي العام لأول مرة بحسب بلاغ لهيئة الدفاع وسيشارك سليم الرياحي في المؤتمر الصحفي عبر مداخلة عبر الأنترنات.وكانت دائرة الإتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الإستئناف بتونس، أصدرت يوم 17 أفريل الماضي، بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال والسياسي، سليم الرياحي، في قضية شبهة فساد مالي، كانت رفعتها أطراف ليبية ضده.يُذكر أن سليم الرياحي كان مقيماً في ليبيا، وعاد إلى تونس في 2011 وأسس حزب الاتحاد الوطني الحر وترشح في 2014 إلى الانتخابات الرئاسية، ثم تولى الأمانة العامة لحركة نداء تونس قبل أن يعلن استقالته منها في 23 جانفي 2019.