كمال مرجان: ''لم أحسم قراري بشأن الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة''

Mercredi 01 Mai 2019



وات

- أكد رئيس حزب المبادرة الدستورية الديمقراطية، كمال مرجان، أنه لم يحسم بعد قراره بخصوص الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة وذلك رغم أن المجلس المركزي لحزبه رشّحه لخوض غمار هذه الإنتخابات.وأضاف مرجان في تصريح لمراسل (وات) بسوسة، على هامش إشرافه بعد ظهر اليوم الأربعاء، على اجتماع شعبي بمدينة النفيضة من ولاية سوسة، أنّ موضوع الترشح للرئاسية، "يتطلب القيام بدراسة معمّقة وقراءة واضحة للمشهد السياسي، قبل أخذ القرار، لاسيما في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد".وذكر أن حزب المبادرة سيتقدم للإنتخابات التشريعية، "سواء بقائمات منفردة أو في إطار تحالفات مع أحزاب وسطية أخرى يتفق معها الحزب في المرجعية البورقيبية وفي البرامج والأهداف، وذلك بهدف العمل على تركيز وفاق وطني من شأنه المساهمة في إنقاذ البلاد ومواجهة الصعوبات التي تعترض الإقتصاد الوطني".وفي هذا السياق شدد كمال مرجان (وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية)، على أن "تونس في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى برنامج انقاذ وطني وإلى ترفع جميع الأحزاب والمنظمات والتيارات السياسية عن مصالحها لفائدة مشروع وطني متكامل يعيد الأمل للتونسيين ويقطع مع الخطابات المزاجية والإقصائية والمتشددة".