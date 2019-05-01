''حزب التكتل سيدعم خلال الإنتخابات الرئاسية المقبلة مرشحا يجمع حوله العائلة الديمقراطية'' (الأمين العام)

Mercredi 01 Mai 2019
وات - أكّد كمال القرقوري، أمين عام التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريّات، أنّ حزبه مستعد للإنتخابات التشريعية لسنة 2019، مضيفا أن "حزب التكتل سيتقدم للإنتخابات التشريعية بقائمات التكتل، في 16 دائرة انتخابية وقد يرتفع هذا العدد في صورة وجود أشخاص تتوفر فيهم المواصفات المطلوبة".
وقال القرقوري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش اجتماع حزبي اليوم الأربعاء بالمنستير، "نحن في التكتل الديمقراطي نرفض السياحة الحزبية"، موضحا أن حزب التكتل سيدعم خلال الإنتخابات الرئاسية المقبلة "مرشحا يجمع حوله العائلة الديمقراطية".
واعتبر أنّ "المناخ الإنتخابي الحالي في تونس سيئ جدّا، إذ لا يمكن مناقشة القانون الإنتخابي أربعة أشهر قبل الإنتخابات، فضلا عن غياب المحكمة الدستورية في الوقت الذي يمكن أن تشهد هذه السنة الإنتخابية خروقات دستورية"، مؤكدا وجود تأخير في عملية تسجيل الناخبين.
وأشار إلى وجود استعمال واضح من قبل الحكومة وحركة "تحيا تونس" لأجهزة الدولة وإمكانياتها وهي مسألة خطيرة، خاصة في غياب المحكمة الدستورية والردع، معتبرا أن "المناخ الإنتخابي غير مطمئن، بما قد يضرب نزاهة الإنتخابات المقبلة وبالتالي"، داعيا إلى ضرورة "المحافظة على المسار الديمقراطي في تونس".
وعلى صعيد آخر قدّر الأمين العام للتكتل أنّ دعم المقدرة الشرائية للمواطن، يتطلب إيقاف تدهور الدينار التونسي الذي تسبب في التضخم المالي الحالي، مشددا على وجوب إيجاد الحلول المناسبة لقطاع الفسفاط الذي يعاني من مشكلة نقل هذه المادة عبر السكة الحديدية.
وقال القرقوري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش اجتماع حزبي اليوم الأربعاء بالمنستير، "نحن في التكتل الديمقراطي نرفض السياحة الحزبية"، موضحا أن حزب التكتل سيدعم خلال الإنتخابات الرئاسية المقبلة "مرشحا يجمع حوله العائلة الديمقراطية".
واعتبر أنّ "المناخ الإنتخابي الحالي في تونس سيئ جدّا، إذ لا يمكن مناقشة القانون الإنتخابي أربعة أشهر قبل الإنتخابات، فضلا عن غياب المحكمة الدستورية في الوقت الذي يمكن أن تشهد هذه السنة الإنتخابية خروقات دستورية"، مؤكدا وجود تأخير في عملية تسجيل الناخبين.
وأشار إلى وجود استعمال واضح من قبل الحكومة وحركة "تحيا تونس" لأجهزة الدولة وإمكانياتها وهي مسألة خطيرة، خاصة في غياب المحكمة الدستورية والردع، معتبرا أن "المناخ الإنتخابي غير مطمئن، بما قد يضرب نزاهة الإنتخابات المقبلة وبالتالي"، داعيا إلى ضرورة "المحافظة على المسار الديمقراطي في تونس".
وعلى صعيد آخر قدّر الأمين العام للتكتل أنّ دعم المقدرة الشرائية للمواطن، يتطلب إيقاف تدهور الدينار التونسي الذي تسبب في التضخم المالي الحالي، مشددا على وجوب إيجاد الحلول المناسبة لقطاع الفسفاط الذي يعاني من مشكلة نقل هذه المادة عبر السكة الحديدية.
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Par:citoyenlibre (France )
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