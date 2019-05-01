ماجول: منظمة الأعراف تستعد لإطلاق وثيقة لبلورة البرامج والتصورات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي

Mercredi 01 Mai 2019



وات

- كشف رئيس للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ،اليوم الأربعاء، أن الاتحاد يستعد لإطلاق وثيقة لبلورة البرامج والتصورات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، وذلك خلال موكب احتفالي انتظم بقصر المؤتمرات بمناسبة اليوم العالمي للشغل.وأكد أن هذه الوثيقة هي عبارة عن مرجع للإصلاحات وخارطة طريق لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي وهي أيضا إسهام من منظمة الأعراف في دفع التنمية والاستثمار في تونس، مشيرا إلى أنه سيتم وضع هذه الوثيقة على "ذمة جميع الأحزاب المناصرة للنمو الاقتصادي و الرقي الاجتماعي والمؤمنة بدور القطاع الخاص الوطني والمنظم في دفع عجلة التنمية و التطور".و دعا ماجول إلى محاربة القطاع غير المنظم والتجارة الموازية لتأثيرها السلبي على النسيج الاقتصادي وذلك عبر ضبط منظومة رقابة متطورة وتراتيب استباقية كتركيز منظومة تشريعية وإجرائية تدفع الاستثمار وتحفز المبادرة الخاصة وتحررها من التعقيدات .ولفت الى أن قانون تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا سيكون له الأثر الايجابي على مستوى دفع عديد مشاريع و المبادرات المعطلة وعلى تحسين مؤشرات النمو و التشغيل ، داعيا الى ضرورة الإسراع بوضع النصوص الترتيبية لهذا القانون.وطالب الشباب الباحث عن الشغل بالسعي إلى تدعيم مهاراتهم عبر الانخراط في آليات التكوين التكميلي وفق حاجيات سوق العمل و التفكير بجدية في خوض غمار المبادرة الحرة و الانتصاب للحساب الخاص وذلك من أجل ضمان دفع الاستثمار و التنمية في تونس .ومن جهة أخرى أكد أن الاتحاد وكل هياكله المعنية لا يمانعون في تمتيع العمال بالزيادات في الأجور، غير أنهم لا يستطيعون تحمل مختلف الزيادات دون تحمل الدولة لمسؤولياتها وخاصة في تطبيق ما التزمت به.وبين أن منظمة الأعراف تعمل جاهدة على الدفع نحو احترام وتفعيل ما تم الاتفاق حوله سابقا وتتمسك دائما بالحوار نهجا على أساس أرقام واضحة ومعطيات حقيقية وملفات مدروسة وأيضا على قاعدة الاحترام والمسؤولية والوفاء بالتعهدات.