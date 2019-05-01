القصرين : الحوار الجهوي حول واقع وآفاق قطاع النقل يطرح مختلف الإشكاليات التي يواجهها القطاع ويقدّم المقترحات والحلول

Mercredi 01 Mai 2019



وات

- تضرّر أسطول النقل العمومي جرّاء الحالة الرديئة لشبكة الطرقات بالجهة ( أغلبها مسالك وعرة وخطيرة وغير مؤهلة للاستغلال )، وانعدام المنافذ التي تربط مدينة القصرين بالطريق الحزامية ، وعدم التناسق بين برامج التهيئة العمرانية وتخطيط النقل ، وغياب أمثلة مرورية ، وكثرة مخفّضات السرعة العشوائية ، وقلة مآوي السيارات ، وتفاقم ظاهرة النقل العشوائي ، وتداخل مناطق الجولان لأنشطة النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ، وعدم انتظام سفرات الحافلات، ونقص الرفاهة والإرشاد والتنظيم بالمحطات ، واقتصار نشاط السكة الحديدية بالجهة على مجال نقل البضائع هي أبرز الإشكاليات التي تم عرضها اليوم الإربعاء في فعاليات الحوار الجهوي حول واقع وآفاق قطاع النقل بولاية القصرين الذي أشرف عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس بحضور والي الجهة سمير بوقديدة ومختلف الأطراف المعنية من إداريين ومهنيين ومواطنين .وتمّ أيضا عرض جملة من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في تطوير قطاع النقل بولاية القصرين مترامية الأطراف وذات الطابع الريفي ( 56 فاصل 4 سكان الوسط الريفي ) ، منها إعداد وتحيين أمثلة التهيئة العمرانية ، وتغيير مسار السكة الحديدية خارج مدينة القصرين للحدّ من ظاهرة الإكتظاظ المروري وتمكين المدينة من التوسّع عمرانيا ، والتعجيل بإنجاز المنافذ وفتح طرقات جديدة ومزيد تعهد وصيانة الطرقات المعبدة والريفية ، ولتخاذ التدابير الضرورية لمنع الوقوف العشوائي والتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي ، وتكليف مكتب دراسات لإنجاز مخطط مديري يتماشى ومتطلبات الواقع الحالي والمستقبلي ، وإيجاد حلول جذرية لموضوع تداخل النقل بين كل أطراف القطاع ( سيارات الأجرة اللواج والنقل الريفي والتاكسي الفردي ، والحافلات ) ، والتسريع في سن قوانين وتراتيب جديدة تتماشى مع المتطلبات الحالية لقطاع النقل وتراعي خصوصية كل جهة .إشكاليات ومقترحات وحلول أكّد وزير التعليم العالي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أنه سيتم عرضها مع مختلف مقترحات وتصورات كافة جهات البلاد بعد غد الجمعة في العاصمة أمام لجنة وطنية في إطار تحيين وبلورة الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل للسنوات القادمة ، مبرزا أن قطاع النقل البرّي والجوي والبحري هو قطاع محوري وجب النهوض به وتطويره في سبيل تحقيق النقلة الإقتصادية والإجتماعية المطلوبة بكامل مناطق البلاد خلال السنوات المقبلة باعتبار أن كل الدينامكية الاقتصادية للبلاد التونسية مرتبطة ارتباطا لصيقا بتطور ونجاح قطاع النقل.