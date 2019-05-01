رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بعيد الشغل

Mercredi 01 Mai 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 01 ماي 2019 بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة على موكب الاحتفال بعيد الشغل بحضور رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وأعضائها والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وثلة من الشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب والمنظمات.
وتولى رئيس الدولة تكريم الفائزين بجائزة العامل المثالي في قطاع الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص وجائزة التقدم الاجتماعي وجائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة وكذلك جائزة الصحة والسلامة المهنية.
وتولى رئيس الدولة تكريم الفائزين بجائزة العامل المثالي في قطاع الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص وجائزة التقدم الاجتماعي وجائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة وكذلك جائزة الصحة والسلامة المهنية.
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Par:incuore (Tunisia )
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