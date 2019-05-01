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تونس تنظم الحوار الوطني حول النقل يوم الجمعة 03 ماي 2019

Mercredi 01 Mai 2019

Mercredi 01 Mai 2019
وات - ينعقد الحوار الوطني حول قطاع النقل، يوم الجمعة 03 ماي 2019 مشكلا المرحلة الرابعة من أسبوع النقل الذي تنظمه الحكومة بهدف تشخيص واقع القطاع ووضع الاستراتيجية المستقبلية والاصلاحات الضرورية.
وقد ارتكز برنامج الحوار على 5 مراحل انطلقت بحوارات جهوية (يومي26 و27أفريل 2019) تحت إشراف أعضاء من الحكومة تبعها عقد ملتقى حول "السلامة في مجال النقل العمومي والتنقلات الحضرية المستدامة" والتوقيع على اتفاق تعاون بين الشركات الوطنية والجهوية الناشطة في مجال النقل الحضري والجهوي والاتحاد الدولي للنقل العمومي (29 أفريل 2019).

ويهدف هذا الاتفاق إلى تبادل التجارب والخبرات في مختلف المحاور ذات الصلة بالنقل الحضري والنقل العمومي من خلال المشاركة في الندوات والتظاهرات الإقليمية والدولية والدورات التكوينية وتنظيم تظاهرات مشتركة بتونس وكذلك النفاذ إلى قاعدة المعطيات والدراسات والبحوث التي يعدها الاتحاد الدولي.


وخصصت المرحلة الثالثة من اسبوع النقل لاستعراض نتائج دراسة حول "المخطط المديري الوطني للنقل في أفق 2040" ، والذي اقترح إنجاز عدد من المشاريع الجديدة وتنفيذ اشغال صيانة قدرت قيمتها الجملية بحوالي 8ر67 مليار دينار لتطوير قطاع النقل في تونس.
وتتوزع هذه الاستثمارات على 54 مليار دينار لاطلاق مشاريع جديدة و8ر13 مليار دينار للقيام بأعمال الصيانة.
وستعرض خلال الحوار الوطني المقترحات والتوصيات الصادرة عن الحوارات الجهوية ودراسة المخطط المديري ليتم في مرحلة أخيرة النظر في نتائج الحوار الوطني خلال مجلس وزاري سيعقد للغرض لاتخاذ القرارات المناسبة.

يذكر ان الحوارات الجهوية التي انعقدت بمشاركة مختلف مكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والمنظمات المهنية، أثارت جملة من الاشكاليات المتعلقة بالخصوص بعزلة المناطق الريفية وتردي البنية الطرقية وتدهور الشبكة الحديدية وضعف مردويدية المطارات الداخلية.
واقترحوا في المقابل مد شبكات المترو في بعض المناطق واعادة تنشيط بعض المطارات لا سيما طبرقة عين دراهم وقفصة القصر وانجاز الطرقات السيارة.

  
  
     
  
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