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اجتماع لحزب البديل التونسي بتوزر

Mercredi 01 Mai 2019

Mercredi 01 Mai 2019
وات - قال مهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي خلال اجتماع بمدينة توزر ان الحزب يخوض الاتخابات القادمة على أساس برامج استشرافية والاهتمام بمشاغل المواطن "دون تقديم وعود زائفة" وجمع نخبة من هياكل الحزب القادرة على تمثيل المواطنين بنزاهة وبالاعتماد على كفاءات بإمكانها اخراج تونس من الازمة الاقتصادية التي تعيشها بعدما وصلت الطبقة السياسية الحالية الى مرحلة العجز في حل مشاكل التونسيين .

وذكر بان حزب البديل التونسي هو حزب حداثي ديمقراطي منفتح يعمل على تركيز اقتصاد نشط بالتوازي مع العناية بالمجال الاجتماعي مبينا في هذا الشان ان برامج الحزب تقوم على رؤية استشرافية تمتد على مدى العشرين سنة المقبلة بالاضافة الى برامج تطبيقية تؤكد على دور الدولة والفاعلين في المجالين الاقتصادي والاجتماعي .


وبخصوص التعريف ببرامج الحزب وتوجهاته أوضح مهدي جمعة أن الشهرين القادمين سيشهدان زيارات لكل الجهات لتقديم البرامج ومناقشتها مضيفا أن الحزب انطلق في تحركاته داخل الجهات منذ أكثر من سنة ونصف بزيارة كافة الجهات.

  
  
     
  
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