منصف المرزوقي: الشاهد فاشل واليسار معادي للإسلام وتدخل الامارات في الانتخابات بدء منذ الأن

Mercredi 01 Mai 2019
باب نات - اعتبر رئيس الجمهورية السابق ولرئيس حزب تونس الارادة منصف المرزوقي أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد فاشل ويعيش أزمة وجودية حسب تعبيره.
وقال منصف المرزوقي في حوار مع موقع وطن " منذ وصوله إلى الحكم وكل المؤشرات الاقتصادية في انزلاق مستمرّ، المضحك أن المنظومة الفاسدة التي غسلت يديها من السبسي وابنه تراهن على هذا الفاشل ليواصل حماية مصالحه".
وفي علاقة باليسار التونسي، اعتبر منصف المرزوقي أن اليسار يعادي الاسلام.
وفي سياق منفصل، أكد منصف المرزوقي أن المال الأجنبي الفاسد سيكون حاضرا في الانتخابات القادمة .
وتابع منصف المرزوقي " الامارات بدأت تتدخل في الانتخابات منذ الأن".
وقال منصف المرزوقي في حوار مع موقع وطن " منذ وصوله إلى الحكم وكل المؤشرات الاقتصادية في انزلاق مستمرّ، المضحك أن المنظومة الفاسدة التي غسلت يديها من السبسي وابنه تراهن على هذا الفاشل ليواصل حماية مصالحه".
وفي علاقة باليسار التونسي، اعتبر منصف المرزوقي أن اليسار يعادي الاسلام.
وفي سياق منفصل، أكد منصف المرزوقي أن المال الأجنبي الفاسد سيكون حاضرا في الانتخابات القادمة .
وتابع منصف المرزوقي " الامارات بدأت تتدخل في الانتخابات منذ الأن".
En continu
- Hier 18:55 خطأ تواصلي غير مقبول من عبد الحميد الجلاصي
- Hier 17:52 بنك الاسكان يغير اسمه إلى ''BH بنك''
- Hier 16:31 نواحة مجلس النواب
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:35
|19:10
|16:02
|12:23
|05:25
|03:47
|
20°
|22°
|% 56
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|22°-12
|25°-14
|23°-14
|21°-14
|22°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 61 746) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 822) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 005) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 48 577) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 199) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 362) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 138) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 574) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 243) عبير موسى امام القضاء
( 36 639) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 36 316) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 34 030) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 265) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 31 700) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 29 959) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 870) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 28 973) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 394) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
( 28 314) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 28 259) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: سمير الطيب: الصحراء تواجه مشاكل الرعي الجائر والتوسع الحضري والصيد غير القانوني