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منصف المرزوقي: الشاهد فاشل واليسار معادي للإسلام وتدخل الامارات في الانتخابات بدء منذ الأن

Mercredi 01 Mai 2019

Mercredi 01 Mai 2019
باب نات - اعتبر رئيس الجمهورية السابق ولرئيس حزب تونس الارادة منصف المرزوقي أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد فاشل ويعيش أزمة وجودية حسب تعبيره.

وقال منصف المرزوقي في حوار مع موقع وطن " منذ وصوله إلى الحكم وكل المؤشرات الاقتصادية في انزلاق مستمرّ، المضحك أن المنظومة الفاسدة التي غسلت يديها من السبسي وابنه تراهن على هذا الفاشل ليواصل حماية مصالحه".
وفي علاقة باليسار التونسي، اعتبر منصف المرزوقي أن اليسار يعادي الاسلام.

وفي سياق منفصل، أكد منصف المرزوقي أن المال الأجنبي الفاسد سيكون حاضرا في الانتخابات القادمة .
وتابع منصف المرزوقي " الامارات بدأت تتدخل في الانتخابات منذ الأن".

  
  
     
  
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