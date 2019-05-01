وزارة المالية تطلق عددا من الخدمات الرقمية الجديدة لفائدة المواطنين والمؤسسات

Mercredi 01 Mai 2019



وات

- تطلق وزارة المالية، غدا الخميس، عددا من الخدمات الرقمية الجديدة لفائدة المواطنين والمؤسسات بما يمكن من تسهيل هذه الخدمات وربح الوقت وتفادي التنقل الى مواقع اسداء الخدمة.وستعلن الوزارة عن هذه الخدمات الجديدة التي تتم عبر تطبيقات على الأنترنات وعبر الهاتف الجوال ومطرفيات الدفع الالكتروني، خلال اجتماع بمقرها بالقصبة، وفق بيانات أصدرتها الاربعاء.وسيتم، بالمناسبة إمضاء اتفاقيّة لتنظيم العلاقة في هذا المجال بين وزارة الماليّة والبنك المركزي التونسي والبنك الوطني الفلاحي.وسيتولى التوقيع على هذه الاتفاقية كل من وزير الماليّة، رضا شلغوم ومحافظ البنك المركزي، مروان العباسي والمدير العام للبنك الوطني الفلاحي، الحبيب بلحاج قويدر.