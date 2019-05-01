Mercredi 01 Mai 2019
وات - قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الإربعاء، الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الصناعي والفلاحي وفي جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص والمنظوين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعمال الحضائر، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل الموافق للأول من ماي من كل سنة، وفق بلاغ نشرته مصالح الإعلام والإتصال والثقافة برئاسة الحكومة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".
وتقرر بذلك الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الصناعي والفلاحي ابتداء من غرة ماي 2019 ليبلغ 403.104 د والترفيع بنسبة 6.5 بالمائة في جرايات كل المتقاعدين في القطاع الخاص والمنظوين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من غرة ماي 2019 والزيادة بنسبة 6.5 بالمائة شهريا في أجر العاملين بالحضائر بداية من غرة ماي 2019.
ويتنزل قرار الترفيع في الأجر الأدنى المضمون وفي جرايات المتقاعدين بالقطاع الخاص، الذي يعد حسب البلاغ، الثالث من نوعه منذ سنة 2017، " في اطار سعي الحكومة إلى تحسين المقدرة الشرائية للمتقاعدين والأجراء، وبعد التشاور مع الأطراف الاجتماعية".
وتقرر بذلك الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الصناعي والفلاحي ابتداء من غرة ماي 2019 ليبلغ 403.104 د والترفيع بنسبة 6.5 بالمائة في جرايات كل المتقاعدين في القطاع الخاص والمنظوين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من غرة ماي 2019 والزيادة بنسبة 6.5 بالمائة شهريا في أجر العاملين بالحضائر بداية من غرة ماي 2019.
ويتنزل قرار الترفيع في الأجر الأدنى المضمون وفي جرايات المتقاعدين بالقطاع الخاص، الذي يعد حسب البلاغ، الثالث من نوعه منذ سنة 2017، " في اطار سعي الحكومة إلى تحسين المقدرة الشرائية للمتقاعدين والأجراء، وبعد التشاور مع الأطراف الاجتماعية".
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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