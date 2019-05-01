Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Ya Habibi  

الترفيع في الأجر الأدنى المضمون وفي جرايات المتقاعدين بالقطاع الخاص

Mercredi 01 Mai 2019

Mercredi 01 Mai 2019
وات - قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الإربعاء، الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الصناعي والفلاحي وفي جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص والمنظوين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعمال الحضائر، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل الموافق للأول من ماي من كل سنة، وفق بلاغ نشرته مصالح الإعلام والإتصال والثقافة برئاسة الحكومة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

وتقرر بذلك الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الصناعي والفلاحي ابتداء من غرة ماي 2019 ليبلغ 403.104 د والترفيع بنسبة 6.5 بالمائة في جرايات كل المتقاعدين في القطاع الخاص والمنظوين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من غرة ماي 2019 والزيادة بنسبة 6.5 بالمائة شهريا في أجر العاملين بالحضائر بداية من غرة ماي 2019.


ويتنزل قرار الترفيع في الأجر الأدنى المضمون وفي جرايات المتقاعدين بالقطاع الخاص، الذي يعد حسب البلاغ، الثالث من نوعه منذ سنة 2017، " في اطار سعي الحكومة إلى تحسين المقدرة الشرائية للمتقاعدين والأجراء، وبعد التشاور مع الأطراف الاجتماعية".

  
  
     
  
cadre-85f7867c9852f8ba6f78b1a565934266-2019-05-01 11:30:08






0 de 0 commentaires pour l'article 181570



En continu

الأربعاء 01 ماي 2019 | 25 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:35 19:10 16:02 12:23 05:25 03:47
20°
 22° % 56 :الرطــوبة
تونــس 12°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
22°-1225°-1423°-1421°-1422°-14
  • Avoirs en devises
    13070,6

  • (30 avril)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,34886 DT        1$ =2,99898 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 avril)   122,0 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556711786|181570 2107|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires