الافراج عن الكاتب العام لجامعة الحزب الدستوري الحر بسيدي بوزيد

Mercredi 01 Mai 2019



وات

- تم ليلة امس الاربعاء الافراج عن عمر الصالحي الكاتب العام لجامعة الحزب الدستوري الحر بسيدي بوزيد وذلك بعد قرار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية عدم سماع الدعوى في القضية التي اوقف من اجلها والمتعلقة "بنسبة امور غير حقيقية لقوات الامن الوطني".وكانت عبير موسى رئيسة الحزب قد حلت امس الثلاثاء بسيدي بوزيد رفقة عدد من المحامين للدفاع عنه واكدت في بيان اصدرته ان الكاتب العام للحزب تعرض الى تهديدات واعتداءات انطلقت منذ يوم 31 مارس الماضي تاريخ تنظيم اجتماع شعبي الحزب بولاية سيدي بوزيد وقد تحول من شاك الى متهم وتم ايداعه السجن منذ يوم الثلاثاء الماضي.واشارت موسي في تصريح اعلامي اثر خروج عمر الصالحي من السجن المدني بسيدي بوزيد ان الحزب سيواصل نضالاته رغم التهديدات والتضييقات عليه داعية الحكومة الى تحمل مسؤوليتها في ضمان سلامة مناضلي حزبها.كما افرجت المحكمة في نفس القضية عن احدى ناشطات المجتمع المدني بسيدي بوزيد وتخطئتها بمبلغ 200 دينار وهي التي اشتكى بها عمر الصالحي ووجه لها تهم بتهديده والاعتداء عليه .