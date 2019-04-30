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الشاهد يدعو ايطاليا الى دعم جهود تونس أوروبيا للخروج من قائمة الدول الاكثر عرضة لمخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب

Mardi 30 Avril 2019

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد رفقة نظيره الايطالي جوزيبي كونتي بعد ظهر اليوم على اختتام الملتقى الاقتصادي التونسي الايطالي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وفي مستهل كلمته أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن هذا الملتقى سجل مشاركة استثنائية بحضور مسؤولين رفيعي المستوى وعدد مهم من المستثمرين ورجال الأعمال التونسيين والايطاليين مثمنا حضورهم ومشاركتهم الفعالة في مختلف فعاليات هذا الملتقى.


وشدّد يوسف الشاهد على ضرورة تكثيف الجهود الاقليمية والدولية من اجل مجابهة ظاهرة الارهاب عبر تبني استراتيجية شاملة منوها في هذا السياق بدور ايطاليا في مكافحة الارهاب من خلال احداث مركز التنسيق والتخطيط للعمليات العسكرية بجندوبة في اطار التعاون الثنائي بين وزارتي الدفاع التونسية والايطالية. واضاف رئيس الحكومة بأنه من اجل تجسيم كل الاصلاحات الضرورية في طريق تنمية بلادنا وجب دعم كل شركائنا ولاسيما ايطاليا لان نجاح تونس سيكون له انعكاس ايجابي على كل المنطقة.



وعرّج رئيس الحكومة على أهمية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في سياسة تونس الخارجية داعيا ايطاليا، باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي، لدعم جهود تونس أولا من اجل الخروج من قائمة البلدان الأكثر عرضة لغسيل الأموال وتمويل الارهاب، وثانيا الرد الايجابي على مطلب تونس من اجل الترفيع في حصة تونس من زيت الزيتون والعمل وفق التصرف المشترك في هذه الحصة وذلك لدعم تصدير زيت الزيتون التونسي في السوق الاوروبية، وثالثا فيما يخص اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق "الاليكا" عبر اقرار اجراءات استثنائية لفائدة قطاعات استراتيجية.
من جهته وصف رئيس مجلس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس بالجوهرة التي وجب دعمها والحفاظ عليها معتبرا ان بلادنا تعد نموذجا يجمع بين الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في المنطقة.

واكد ضيف تونس ان انعقاد الملتقى التونسي الايطالي يعتبر خطوة هامة لدعم علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة مع توفر مناخ ايجابي يساعد على جذب المستثمرين داعيا رجال الاعمال واصحاب الشركات الايطالية الى مزيد الاستثمار في تونس.

  
  
     
  
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